Endeksa, Avrupa piyasasına açılmaya hazırlanıyor

Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, yapay zeka ve makine öğrenimi yöntemleriyle gayrimenkul değeri hesaplayan ve geleceğe dair değer tahmin hizmeti sunan Endeksa'nın yıl sonuna kadar öncelikle Avrupa piyasasına açılacağını açıkladı.

Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, yıl sonuna kadar öncelikle Avrupa piyasasına açılacaklarını belirterek, " Türkiye'de nasıl gayrimenkul değerleme hizmeti veriyorsak aynı işlemi aynı yöntem ve metotlarla Avrupa'da da yapacağız. Endeksa'yı açtığınızda artık Avrupa haritasını da göreceksiniz." dedi.

Yapay zeka ve makine öğrenimi yöntemleriyle gayrimenkul değeri hesaplayan ve geleceğe dair değer tahmin hizmeti sunan Endeksa, kuruluşunun ardından geçen 6 yıllık sürede dev şirketlerin ilgisini çekmeyi başardı.

Yakın zamanda çoğunluk hissesi iLab Holding tarafından alınan Endeksa, kullanıcısına bölge bazında pek çok detaylı veri sağlarken; bölgedeki nüfus, gayrimenkul dağılımı, demografik yapı, yaşam alanları ve ticari parametreler gibi pek çok önemli bilgiyi de sunuyor.

Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, şirketin yeni dönem yatırımlarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 Mayıs'ta yayın hayatına geçtiklerini anımsatarak, "Kısa sürede herkesin dikkatini çekti. Gayrimenkul verisine ulaşmanın güç olduğu bir ortamda bunların daha şeffaf, ulaşılabilir ve herkesin karar vermesine destek sağlayacak şekilde sunulması bizi öne çıkardı." diye konuştu.

Verileri sunarken bağımsız ve şeffaf olmaya gayret ettiklerini ve hem alıcıya hem de satıcıya eşit mesafede olduklarını dile getiren Öğüt, tüm paydaşlara birçok veriye tek platformdan ulaşma imkanı sunduklarını söyledi.

Öğüt, kısa süre önce iLab Holding'den aldıkları yatırıma değinerek, "Aslında Endeksa kurulduğunda zamanda da içeride yatırımcıları vardı ancak böyle büyük bir kuruluştan yatırım almak şirketi hızlandırdı. Gelecekte yapmayı hayal ettiğimiz işler bu yatırımı almamızı sağladı. Onlar da bizi stratejik olarak desteklemek istedi." açıklamasında bulundu.

"Avrupa'dan dünyaya açılacağız"

Görkem Öğüt, uzun soluklu bir plan ve strateji içeren bu yatırım sayesinde önemli işlere imza atacaklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yatırım sürecimizin bir parçasını da yurt dışına açılmak oluşturuyor. Endeksa'yı yurt dışına açmayı planlıyoruz. Yıl sonuna kadar öncelikle Avrupa piyasasına açılmış olacağız. Türkiye'de nasıl gayrimenkul değerleme hizmeti veriyorsak aynı işlemi aynı yöntem ve metotlarla Avrupa'da da yapacağız. Endeksa'yı açtığınızda artık Avrupa haritasını da göreceksiniz. Tüm Avrupa hedefimiz ancak ilk olarak Portekiz ve İspanya gibi Akdeniz kıyısındaki ülkeler olacak."

Öğüt, yurt dışına açılmanın kendilerine önemli katkı sağlayacağını kaydederek, "Ancak asıl amacımız oradaki pazarda gördüğümüz eksikliği gidermek. Buradaki tecrübemizi Avrupa'ya taşıyacağız." şeklinde konuştu.

"Farklı ülkelerdeki gayrimenkuller tek platformdan karşılaştırılabilecek"

Öğüt, tek bir ölçüm metodolojisiyle farklı ülkelerin karşılaştırılmasının kullanıcılara ve yatırımcılara önemli avantajlar sunacağını belirterek, farklı ülkelerdeki gayrimenkullere ve danışmanlara ulaşımı da kolaylaştıracaklarını söyledi.

Şirketin yeni hizmetlerine değinen Öğüt, şu açıklamalarda bulundu:

"Son dönemde gayrimenkulünü elinden çıkarmak isteyen satıcı tarafına odaklandık. Bu konuda satıcıyı doğru emlak danışmanı ile buluşturarak hızlı bir şekilde ve doğru fiyatla gayrimenkullerini satmalarını sağlamayı istiyoruz. Yani sadece istatistik veren bir platform değil aynı zamanda doğru şekilde alışveriş yapacakları ve doğru insanları, emlak danışmanlarını bulabilecekleri bir platform haline evrilmeye devam edeceğiz."

"Türk gayrimenkul pazarı çok güçlü"

Görkem Öğüt, Türk gayrimenkul piyasasının dünyanın en güçlü pazarlarından olduğunu belirterek, son dönemde konut dışı gayrimenkul yatırımlarının da hızlandığını anlattı.

Stokların tükenmesinin ve yeni arzda yaşanan sıkıntının konutta yüksek fiyat sorununun sürmesine neden olacağını dile getiren Öğüt, ancak fiyat artış hızının son aylarda düştüğünü söyledi.

Öğüt, yüksek fiyatlar nedeniyle arsa ve tarla gibi daha ulaşılabilir gayrimenkul enstrümanlarına yönelim olduğuna değinerek, Kovid-19 ve depremlerin de arsa yatırımlarına ilginin artmasındaki nedenler arasında yer aldığını bildirdi.

Yaz aylarının gelmesiyle gayrimenkulde yazlıklara ve devremülklere talebin arttığını ifade eden Öğüt, özellikle Ege ve Akdeniz sahillerine ilginin yüksek olması sebebiyle fiyatların tavan yaptığını anlattı.

Öğüt, fiyatları yüksek bulan vatandaşların daha önce fazla tercih edilmeyen sahil şehirlerine yöneldiğini kaydederek, bu sayede Mersin, Antalya'nın doğusu ve Karadeniz'de gayrimenkul hareketliliğin arttığını söyledi.