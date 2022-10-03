Enagrup: Eylül Ayında Yıllık Enflasyon Yüzde 186,27'ye Çıktı

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAGrup) verilerine göre, eylülde aylık enflasyon yüzde 5,30 arttı. Yıllık enflasyon rakamı ise yüzde 186,27’ye yükseldi.

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAGrup) verilerine göre, eylülde aylık enflasyon yüzde 5,30 arttı. Yıllık enflasyon rakamı ise yüzde 186,27'ye yükseldi.

ENAGrup, Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) önce eylül ayına ilişkin enflasyon hesaplamasını açıkladı. ENAGrup'un Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 5,30 oranında arttı. Yıllık fiyat artışı ise yüzde 186,27 olarak hesaplandı.

ENAGrup'un araştırmasına göre, yılbaşından bu yana geçen 9 aylık dönemdeki enflasyon artışı yüzde ise yüzde 101,63 oldu.

AYLIK EN FAZLA FİYAT ARTIŞI ERKEK KABANINDA OLDU

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) verilerine göre; aylık artış yüzde 46,40 ile en fazla erkek kabanında görüldü. Onu yüzde 34,35 ile yatak odası takımı, yüzde 33,79 gündelikçi ücreti, yüzde 33,78 uzman doktor muayene ücreti, yüzde 25,69 test kitabı, yüzde 23,51 turşu, yüzde 17,45 kadın kazağı takip etti.