ENAG, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarını eleştirdi

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), "ENAG 2020 yılının eylül ayından günümüze kadar enflasyon sepetindeki tüm madde ve ürünlerin fiyat ve fiyat değişimini günlük olarak elde edip, aylık ve yıllık bazda sizlere sunmaktadır. Bunu yaparken TÜİK'in aynı sepet ve ağırlıklarını baz almaktadır. Bu zamana kadar da sürekliliğini sağlamış ve halka gerçek enflasyon verilerini ulaştırmaya gayret etmiştir. Öte yandan sürekli bir şekilde TÜİK tacizine uğramış, defalarca dava edilmiştir. An itibariyle tüm davalar ENAG lehine sonuçlanmıştır" açıklamasını yaptı.

ENAG, 2020 eylül ayından bu yana tüketici ve üretici fiyat endeksi açıklıyor. Ancak, bugüne kadar ENAG'ın yaptığı hesaplamalarda enflasyon rakamları TÜİK verilerinin yaklaşık iki katı çıkıyor. ENAG ve TÜİK son olarak nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜİK nisan ayı enflasyonunu 2,39 açıklarken, ENAG nisan ayı rakamını yüzde 4,86 olarak hesapladı. Tüketici fiyatlarında yıllık enflasyon ise TÜİK'e göre yüzde 43,68, ENAG'a göre yüzde 105,19 oldu.

ENAG, bugün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, TÜİK'in "masa başında çalışan bir kaç kişi ...' ibaresine karşı çakarak, bugüne kadar açılan tüm davaların lehlerine sonuçlandığını belirtirken, bir kez daha TÜİK'in gerçek enflasyon rakamlarını yayınlamadığını iddia etti.

"TÜİK'İN AYNI SEPET VE AĞIRLIKLARINI BAZ ALIYORUZ"

ENAG'ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlar şöyle:

"ENAG 2020 yılının eylül ayından günümüze kadar enflasyon sepetindeki tüm madde ve ürünlerin fiyat ve fiyat değişimini günlük olarak elde edip, aylık ve yıllık bazda sizlere sunmaktadır. Bunu yaparken TÜİK'in aynı sepet ve ağırlıklarını baz almaktadır.

Bu zamana kadar da sürekliliğini sağlamış ve halka gerçek enflasyon verilerini ulaştırmaya gayret etmiştir. Öte yandan sürekli bir şekilde TÜİK tacizine uğramış, defalarca dava edilmiştir. An itibariyle tüm davalar ENAG lehine sonuçlanmıştır.

Tüm bu gerçeklere rağmen TÜİK karar vericilerinin ENAG'ı hala 'masa başında çalışan bir kaç kişi ...' cümlesiyle sıfatlandırılmaya devam etmesi, bizleri ve enflasyonu mutfağında en derinden hisseden halkı üzmektedir.

"HAYAT PAHALILIĞI AÇIKÇA VERİLERE YANSIMIYOR"

Devletin asli görevlerinin başında halkı doğru (istatistiklerle) bilgilendirmesi gelir. TÜİK de halk da ENAG da ve hatta davalarda karar veren değerli hukuk insanları da verilerin doğru olmadığını, doğru sunulmadığını çok iyi biliyor. Hayat pahalılığı açıkça verilere yansımıyor.

ENAG olarak devletimizin nadide kuruluşlarından biri olan TÜİK'in yöneticilerine tavsiyemiz olacak:

Sağlıklı topladığınıza inandığımız verileri yine sağlıklı bir şekilde sunun

'EuroSTAT tarafından denetleniyoruz' yaklaşımına sığınmayın. Yaşanan sorunları onlar da biliyor.

Yapılan yanlışların savunmasına başka kurumları karalamayı eklemeyin ve

Siyasallaşmayın!"

TÜİK: ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN ÇALIŞIYORUZ

TÜİK ise resmi internet sitesinden " Türkiye İstatistik Kurumu'nun Verilerinin Güvenilirliğine Yönelik İddialara İlişkin Kamuoyu Duyurusu" başlıklı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, TÜİK'e yönelik açılmış herhangi bir dava bulunmadığı, kastedilen DİSK'in açtığı davada da kurumun taraf olmadığı ifade edildi. TÜİK'ten yapılan açıklama şöyle devam etti:

"TÜİK tarafından yürütülen istatistiki araştırmalara ilişkin yöntemler, uzun yıllardır uygulanan bu uluslararası iş birliği faaliyetleri doğrultusunda, Eurostat yönetmelikleri/el kitapları ve/veya diğer uluslararası kuruluşların rehber dokümanları, Avrupa Birliği (AB) regülasyonları, AB İstatistik Mevzuatı dikkate alınarak belirlenmektedir. Ayrıca, AB Projeleri vasıtasıyla çalışmalar kapsamında yurt dışı ve yurt içi uzmanlarla iş birliği yürütülmekte ve çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmektedir. Böylece, diğer ülke uygulamaları da incelenerek kullanılacak yöntemler ile ilgili detaylı bilgiler toplanmakta ve tüm bu bilgiler ışığında uluslararası standartlara uygun yöntemler çalışmalara entegre edilerek uygulanmaktadır.

TÜİK'E KARŞI AILMIŞ BİR DAVA YOKTUR: Bunun yanı sıra, TÜİK tarafından üretilen istatistikler Eurostat tarafından da denetlenmekte olup Birleşmiş Milletler, IMF, OECD, ILO vb. birçok kuruluş ile de işbirliği içerisinde çalışılmaktadır. Resmi istatistik kapsamında üretilen ülkemize ilişkin göstergeler uluslararası birçok kuruluş tarafından sadece veri anlamında değil veri kalitesi anlamında da takip edilmektedir. Dolayısıyla, TÜİK'in ürettiği istatistiklerin kalitesi konusunda uluslararası kurumlarda da herhangi bir şüphe söz konusu değildir. Diğer taraftan; 'TÜİK'e Açtığımız Davayı Kazandık' konulu haberlere ilişkin olarak yayımlanan 26.04.2023 tarihli kamuoyu duyurumuzda ayrıntılı olarak belirtildiği üzere, bu konuda, TÜİK'e karşı açılmış bir dava bulunmamakta olup kurumumuz bahsi geçen davada taraf değildir ve ilerleyen günlerde Kurumumuza intikal eden bir yargı kararı olması durumunda, kararın içeriğinde yer alan bilgiler doğrultusunda hukuken gerekli olan adımların atılacağı açıktır.

TÜİK DÜNYADA EN ŞEFFAF KURUMLAR ARASINDA YER ALMAKTADIR: Ayrıca; TÜİK 2023 yılı itibarıyla her ay Türkiye'nin 81 ilinden 228 ilçesinden, 27.411 iş yeri, 5.246 konuttan (kira) 404 madde 895 madde çeşidi için yaklaşık 564.710 fiyat derlemektedir. Türkiye genelinde yaygın organizasyon yapısı, teknik imkanları, bütçesi, personeliyle TÜİK'in ürettiği resmi istatistiklerin, masa başında ve birkaç kişilik bir ekiple hiçbir uluslararası akreditasyonu olmayan gruplar tarafından gerçekçi bir şekilde hesaplanmasının mümkün olmadığı bilinmelidir. Açıklanan tüm bu hususlardan da anlaşılacağı üzere; ulusal ve uluslararası sosyal ve ekonomik gelişme hedeflerinin belirlenmesinde ve bu hedeflerin başarısının ölçülmesinde kullanılmak üzere uluslararası norm ve standartlarda karşılaştırılabilir istatistik üreten TÜİK, yürüttüğü tüm süreçlerde dünyada en şeffaf kurumlar arasında yer almaktadır."