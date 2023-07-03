ENAG, Haziran Ayı Enflasyonunu Açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), haziran ayı enflasyonunu yüzde 8,54; yıllık enflasyonu ise yüzde 108,58 olarak açıkladı. TÜİK, Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını 5 Temmuz Çarşamba günü açıklayacak.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) haziran ayına ilişkin verilerini yayınladı. ENAG'a göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Haziran ayında yüzde 8.54 arttı ve E-TÜFE'nin son 12 aylık artışı da yüzde 108.58 olarak gerçekleşti. ENAG'a göre Ocak-Haziran dönemi enflasyon oranı da yüzde 50,53 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ise haziran ayı enflasyon rakamlarını 5 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00'da açıklayacak.