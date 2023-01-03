Enag: Aralık Ayında Enflasyon Yüzde 5,18 Artışla Yıllık Yüzde 137,55 Oldu

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) verilerine göre, aralıkta tüketici enflasyonu yüzde 5,18’lik artışla yıllık bazda yüzde 137,55 oldu. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammı belirleyecek 6 aylık enflasyon ise yüzde 38,57 olarak ölçüldü.

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verilerine göre, aralıkta tüketici enflasyonu yüzde 5,18'lik artışla yıllık bazda yüzde 137,55 oldu. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammı belirleyecek 6 aylık enflasyon ise yüzde 38,57 olarak ölçüldü.

ENAGrup, aralık ayına ilişkin enflasyon hesaplamasını açıkladı. ENAGrup'un Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 5,18 oranında arttı. Bu artışa rağmen, yıllık enflasyon baz etkisiyle yüzde 170,70'ten yüzde 137,55'e geriledi.

Memur ve emeklilerin alacağı asgari zam oranını belirleyecek son 6 aylık tüketici enflasyonu verisi ise ENAG'a göre yüzde 38,57 oldu. Asgari zam miktarı TÜİK'in açıklayacağı enflasyona göre netleşecek.

GİYİM VE AYAKKABI FİYATLARI YÜZDE 9,35 ARTTI

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en az aylık artış yüzde 0,56 ile 'Ulaştırma' en fazla yükseliş ise yüzde 19,72 ile 'Çeşitli Mal ve Hizmetler' kaleminde hesaplandı. Bu alt grubu yüzde 10,71 artışla 'Eğlence ve Kültür' ile yüzde 9,35'lik artışla 'Giyim ve Ayakkabı' alt grubu izledi.

DANA ETİ ARALIKTA YÜZDE 12,38 ZAMLANDI

ENAG'ın E-TÜFE verilerine göre; aralık ayında fiyat artışının en yüksek gözlendiği madde grubu ise yüzde 17,46 artışla 'Gündelikçi Ücreti' oldu. Bu artışı yüzde 16,24 yükselişle 'Sıhhi Teçhizat Malzemeleri' ve yüzde 15,77 artışla 'Çocuk Kitapları' izledi. Kiracı tarafından ödenen gerçek kira tutarı yılın son ayında yüzde 4,70 artış gösterirken, dana etinin fiyatı yüzde 12,38 arttı.