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EN YAKIT'tan Müşteri Memnuniyetini Artıracak Temizlik ve Bakım Uygulaması

EN YAKIT'tan Müşteri Memnuniyetini Artıracak Temizlik ve Bakım Uygulaması
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EN YAKIT, Türkiye genelindeki cihazların bakım ve temizlik süreçlerini düzenli bir programa bağlayarak müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor. Yeni oluşturulan ekip, cihazları iki ayda bir kontrol edip hijyenik bir şekilde temizleyecek.

EN YAKIT, müşteri memnuniyetini artırmak için Türkiye genelindeki cihazların bakım ve temizlik süreçlerini düzenli bir programa bağladı.

Elektrikli şarj ağı işletmeci EN YAKIT, müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini artırmak için yeni bir uygulama başlattı. Uygulama kapsamında Türkiye genelindeki cihazların bakım ve temizlik süreçleri düzenli bir programa bağlandı. Bu kapsamda oluşturulan özel bakım ve temizlik ekibi, cihazların periyodik olarak kontrolünü ve temizliğini gerçekleştirecek. Buna göre Türkiye genelindeki şirketin cihazları iki ayda bir bakım ve hijyenik ürünlerle temizlenecek.

Şirket, 'hijyen tedirginliği'ni minimuma indirecek. EN YAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses bu süreçlerin müşteri memnuniyeti ve hijyenik bir kullanıcı deneyimi açısından önemli olduğunu belirterek, şirket olarak çevre dostu bir yaklaşım sergilediklerini söyledi. Temizlik ve bakım süreçlerinde kullanılan ürünlerin de çevre dostu olduğunu anlatan Şenses, ayrıca su ve enerji tasarrufu sağlayan yöntemlerle sürdürülebilirliğe katkıda bulunduklarını anlattı.

Kullanıcıların en iyi deneyimi yaşamaları için bu çalışmaları yapmayı taahhüt ettiklerini belirten Şenses bakım ekibinin de profesyonel ve yüksek standartlarda hizmet sunduğunu söyledi. Sektörde bu alanda ilk olan bir uygulamaya imza attıklarını belirten Şenses "Türkiye genelinde geniş bir cihaz ağına sahip olan şirketimiz bu uygulamayla sektörde örnek olacak. Kullanıcı memnuniyeti ve toplumsal sağlığa yönelik bu tür adımlarla öncü bir marka olma vizyonumuzu güçlendiriyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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