En Yakıt Müşteri Memnuniyetinde Sektör Standartlarını Aştı

En Yakıt, çağrı merkezi çalışmalarıyla müşteri memnuniyetinde önemli başarılar elde etti. Ekim ayında, çağrı merkezi toplam 5 binden fazla çağrıyı karşıladı ve müşteri memnuniyetinde sektör standartlarını aştı.

En Yakıt, çağrı merkezi çalışmalarıyla öne çıkarak müşteri memnuniyetinde yüksek performansa imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, En Yakıt Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) verileri, çağrı merkezinin ekimde müşteri memnuniyetinde sektör standartlarını aşarak önemli başarıya ulaştığını gösterdi.

Çağrı merkeziyle müşterilerine ortalama 15 saniyede ulaşarak sektör standartlarının üzerinde bir hızla hizmet veren En Yakıt, görüşmeleri yaklaşık 2 dakikalık etkin iletişimle çözüme ulaştırdı.

En Yakıt Çağrı Merkezi, yoğun çağrı saatleri olan 11.00-17.00 aralığında da hizmet vermeye devam ederek toplamda 5 binden fazla çağrıyı karşıladı, çağrıların yüzde 98'i başarıyla sonuçlandı ve taleplerin büyük bölümü ilk temasta çözüme kavuştu.

Şirket, yeni nesil teknolojiler, geniş kapsama alanı ve çağrı merkezi ile sunduğu hizmetin tüm aşamalarını kapsayan uçtan uca uygulamalarla elektrikli araç sürücülerinin deneyimini en yüksek seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
