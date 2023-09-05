EN YAKIT AŞ, Türkiye'de elektrikli araç şarj ağı yatırımlarını artırmayı hedefliyor

EN YAKIT AŞ Genel Müdürü Tayfun Şenses, Türkiye'de elektrikli araç şarj ağı yatırımlarını artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Türkiye'nin yüzde 80'inin, 300 kilometre menzile kadar elektrikli araç ile seyahat edilebilen yüksek hızlı şarj ağını son bir yılda kurduk. Hedefimiz bu menzili 200 kilometreye kadar hızlıca düşürmek." ifadesini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, EN YAKIT AŞ, akaryakıt sektöründeki 35 yıllık tecrübelerini elektrikli araç piyasasına aktarmayı istiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şenses, dünyada hızlı bir şekilde gelişen enerji dönüşümünde rol almaktan heyecan duyduklarını aktararak, söz konusu dönüşümde gelecek nesillere yenilenebilir enerjinin kullanımı ile temiz bir çevre bırakmanın ilk öncelikleri olduğunu kaydetti.

Elektrikli araçların sayısındaki artışla şarj istasyonlarına olan ihtiyacın daha da artacağına dikkati çeken Şenses, elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz hizmet vermenin giderek önem kazandığını ifade etti.

Şenses, enerji dönüşümünde şirket politikası olarak dört başlık belirlediklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Başlıklarımız 'yatırıcımlar, pazarlama yönetimi, son kullanıcılar ve sosyal algı'. Akaryakıt filomuzda edindiğimiz pazarlama tecrübemizle yönettiğimiz şirketlerin beklentilerini ve ne istediklerini tam olarak biliyoruz. Öncelikle kullanıcılara neden elektrikli araç kullanmak kavramını iyi anlatmamız gerekiyor. Bu konuda proje ekiplerimiz yeni dönüşümde yeni terimler dahil gündemde oluşan tüm teknik konuları yeni aday kullanıcılara aktarabilecek bir özet haline getirip bilinçlendirme yönünde paylaşımlarına devam ederken, alanında uzman satış ekiplerimiz ise bu konuda devamlı eğitilip tecrübeli bir danışman olarak mevcut müşterilerimize bu gelişimi aktarıyor.

Öngörümüz, bireylerde ve filolardaki dönüşümün önümüzdeki 5-7 yıl içinde yüzde elli paylaşımla tamamlanmış olması. Kısaca bir evde iki araç var ise biri elektrikli araç olacak diğeri ise hala fosil yakıt tüketicisi olmaya devem edecek. Aynı durum filolarda da geçerli olacak. Öncelikle filo binek araçlarda sonrasında ticari araçlarda değişim hızlanacak. Bu dönemde oldukça fazla tüketim karşılaştırmaları olacak. Araç yatırımlarının geri dönüşüm hesabı ve fayda analizi yapılacak. Bizim bu süreçte iyi bir danışman olarak öncelikle yer almamız gerekiyor. Yeni sektörün öncelikli ihtiyacı bu olacaktır."

Şirket olarak müşterilerin elektrikli araçlarla özgürce seyahat edebilmelerini hedeflediklerini belirten Şenses, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin ilk elektrikli şarj ağı işletme lisansı sahibi ve şarj lisansı sahipleri arasında tamamı DC (yüksek hızlı) istasyonu tek firma olarak tüm hızıyla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Türkiye'nin yüzde 80'inin, 300 kilometre menzile kadar elektrikli araç ile seyahat edilebilen yüksek hızlı şarj ağını son bir yılda kurduk. Hedefimiz bu menzili 200 kilometreye kadar hızlıca düşürmek ve konusunda uzman yatırım ve operasyon ekiplerimiz büyük bir gayret ve titizlikle durmadan çalışıyor. Elektrikli araç kullanıcılarının şarj süresince 20-30 dakika bile olsa muhakkak zamanı değerlendirmek istediğini gözlemlediklerini, bu sebeple şarj ağımızda bulunan lokasyonların hepsinin 7/24 müşterilerimize hizmet verebilecek konumda olması önceliğimizdir. Kesintisiz ve özgürce seyahat için çok özel yerlere yatırım yapıyoruz. Odağımız, müşterilerin özgürce seyahatini sağlayacak satış endişesi yaşamadan Türkiye'nin her yerine yatırım yapmaktır."

Şenses, EN YAKIT cep telefonu uygulamasını yeni özelliklerle zenginleştirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Uygulamamızda bizi dünyada ve Türkiye'de ilk yapan diğer özellik ise elektrikli araçlarda ikmal esnasında kullanılan dolum soketini araca takar takmaz aracınız şarj istasyonu tarafından hiçbir kart veya herhangi bir tanımlama yapmadan sizi tanıyıp ikmale başlanmasıdır. Aynı zamanda değişim sürecini tamamlamaya çalışan akaryakıt kullanıcısı iseniz EN YAKIT uygulamasıyla aracınızdan inmeden ikmalinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Tüm filonuzun enerji kontrolü artık telefonunuzdaki EN YAKIT uygulamasıyla parmaklarınızın ucunda oluyor. Tüketimlerinizi raporlarken, limitlendirme yapabiliyor ve aynı zamanda ödemelerinizi yönetebiliyorsunuz. EN YAKIT ile gelecek için hedeflerimiz var. Çok çalışan ve vizyoner bir ekibimiz var. Kullanıcı dostu Türkiye'nin yeni nesil enerji ikmalcisi EN YAKIT cep telefonu uygulaması ve özelliklerini hem insan gücümüzle hem de gelişen teknolojiyi takip ederek zenginleştirmeye ve bu dönüşümde lider olmaya devam edeceğiz."