En Yakıt, 2026 Hedefleriyle Elektrikli Araç Şarj Altyapısını Genişletiyor

En Yakıt, 2026'da erişilebilirlik, hızlı şarj ve yeni iş birlikleriyle kullanıcı deneyimini iyileştirme gibi kriterlerde sektördeki öncü konumunu pekiştirmeyi hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, En Yakıt bu yıl operasyonel güçlenme, kullanıcı deneyimi ve iş birliklerinde önemli başarılara imza attı.

Elektrikli araç kullanıcı sayısını artırmaya ve şarj altyapısını ülke genelinde genişletmeye devam eden şirket, teknoloji yatırımlarını ve kullanıcı odaklı hizmetlerini daha da ileri taşıdı.

En-ix "Tak & Şarj Et" teknolojisi ile şarj süreçleri sadeleştiren şirketin artan kullanıcı sayısı ve genişleyen elektrikli araç ekosistemine uyum sağlamak amacıyla müşteri hizmetleri altyapısı da güçlendirildi.

En Yakıt Çağrı Merkezi, müşteri memnuniyetinde sektör standartlarının üzerine çıkarak yüzde 98'le rekor performansa ulaştı.

Şirket, yüksek standartlarda seçilmiş kaliteli ve güvenli lokasyonlara yeni cihazlar konumlandırarak kullanıcıların ülke çapında daha kolay ulaşım sağlamasına katkı sundu. THY Miles&Smiles ve Shop&Miles programları ile iş birlikleri sürdürülürken, En Win paketleri ile şarj maliyetlerine yönelik çözümler sunuldu.

Şarj istasyonlarında düzenli temizlik ve yenilenmiş hijyen protokolleri uygulanarak cihazların kullanım konforu artırıldı. En Yakıt, yıl boyunca kullanıcı geri bildirimlerini dinleyerek tüm süreçlerini geliştirmeye devam etti.

Kurumsal alanda filo yönetim hizmetleri genişletildi ve çeşitli kurumlarla iş birlikleri yapıldı. 23 Nisan'da okullarda sürdürülebilir ulaşım eğitimi verildi.

En Yakıt, 2026'da mobil uygulama yenilemesi ile kullanıcı deneyimini geliştirmeyi, farklı sektörlerle yeni iş birlikleri kurmayı, DC hızlı şarj yatırımlarını artırmayı ve şarj istasyonlarında deneyim odaklı hizmetler sunmayı hedefliyor. Kurumsal iş birlikleri ve filo çözümleri ile yeni segmentlerde büyüme planlanıyor.