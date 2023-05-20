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En düşük memur maaşı iddiası yalanlandı

En düşük memur maaşı iddiası yalanlandı

Ekonomi Haberleri

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Temmuz ayında en düşük memur maaşının net 17 bin lira olacağı iddialarının yalan olduğu belirtildi. Net memur maaşının 22 bin lira olacağı kaydedildi.

İletişim Başkanlığınca sosyal medyada yer alan, "Temmuz ayında en düşük memur maaşının net 17 bin lira olacağı" iddiaları yalanlanarak, net memur maaşının 22 bin lira olacağı kaydedildi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bir televizyon kanalına konuşan çalışma ekonomistinin, en düşük memur maaşının brüt 22 bin lira olacağını sehven söylediği aktarıldı.

Memur maaş zammına ilişkin yöneltilen iddiaların asılsız olduğu belirtilen açıklamada, "Temmuz ayında en düşük memur maaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği üzere net 22 bin lira olacaktır" denildi.

Çalışma ekonomisti, daha sonra en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağı düzeltmesini yaptı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Memur Ekonomi Haberler

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