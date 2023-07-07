En düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya çıkarılacak

En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılması ile bazı vergi artışlarını öngören kanun teklifinin görüşmeleri başladı. Teklifte ayrıca motorlu taşıtlar vergisinde düzenleme yapılması ve devlet memurlarına seyyanen ilave ödeme yapılması gibi maddeler yer alıyor.

En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılması ile bazı vergi artışlarını öngören "6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Teklifin ilk imza sahibi AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, teklife ilişkin sunumunda, son yıllarda hem Türkiye'nin hem de dünyanın zor bir konjonktürel süreçten geçtiğini, ekonomilerde büyük bir daralma yaşandığını, Türkiye'nin de bu durumdan etkilendiğini söyledi.

Vatandaşların ekonomik kaygılarını göz önünde bulundurarak destekleri hayata geçirdiklerini belirten Ök, bugüne kadar gerçekleştirdikleri düzenlemelerle kamu çalışanları ile emeklilerin mali ve sosyal haklarında iyileştirmeler yaptıklarını, refah seviyelerini arttırdıklarını ifade etti.

Kanun teklifindeki maddelere ilişkin bilgi veren Ök, 2023 yılında 1 defaya mahsus olmak üzere motorlu taşıtlar vergisinin bu yıl tahakkuk ettirilen tutar kadar tekrar alınmasına yönelik düzenleme yapıldığını aktardı.

Ök, motorlu taşıtlar vergisinde yapılan düzenlemeyle 30 milyar lira ilave gelir sağlanmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Teklifle işverenlerin iş gücü maliyetini düşünerek, istihdamı korumaları ve arttırmalarını desteklemek amacıyla asgari ücret desteğini bu yılın temmuz-aralık dönemi için günlük 16,66 lira, aylık 500 lira olarak belirlediklerini dile getiren Ök, ortaya çıkacak maliyetin ise 19,02 milyar lira olmasının tahmin edildiğini belirtti.

Nilgün Ök, teklifle Kovid-19 tedbirlerinin uygulandığı dönemde 321 bin kişiden tahsil edilen 308 milyon lira idari para cezasının iade edileceğini dile getirdi.

Teklifte yer alan devlet memurlarına seyyanen ilave ödeme yapılmasına ilişkin düzenlemeye de değinen Ök, "En düşük memur maaşını 11 bin 848 liradan 22 bin 17 liraya çıkarıyoruz. Temmuz artış oranı bu haliyle yüzde 86 seviyesinde gerçekleşecektir. Geçen yıla göre kümülatif artış ise yüzde 142 olacaktır." bilgisini verdi.

Ök'ün sunumunun ardından teklifin geneli üzerine görüşmelere geçildi.