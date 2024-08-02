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En düşük emekli aylığı 12 bin 500 liraya yükseltildi

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SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK), en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi nedeniyle oluşan farkların 7 Ağustos'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK), en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi nedeniyle oluşan farkların 7 Ağustos'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

SGK'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2024 Temmuz ödeme dönemi itibariyle en düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL'ye yükseltildi. Fark aylık ödemelerinizi 7 Ağustos 2024 tarihinde hesabınızdan çekebilirsiniz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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