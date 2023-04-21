DÜZCE(İHA) – Doğu Marmara Bölgesi'nde Mart ayında en çok konut Kocaeli'nde satıldı.

DÜZCE(İHA) – Doğu Marmara Bölgesi'nde Mart ayında en çok konut Kocaeli'nde satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Doğu Marmara Bölgesine bağlı illerde 2023 yılı Mart ayında Kocaeli ilinde 2 bin 912 konut, Sakarya'da bin 825 konut, Düzce'de 604 konut, Bolu'da 519 konut ve Yalova'da 993 konut satışı gerçekleşti. - DÜZCE