En Aktif Hava Yolu Şirketleri Belli Oldu

En çok kullanılan ve en güvenli ulaşım yollarından biri olan hava yolu ulaşımı her geçen gün gelişiyor. Dünya genelinde günde yaklaşık 107 bin uçuş gerçekleşiyor ve bu uçuşlarda 11.9 milyon insan taşınıyor. Hal böyle olunca hava yolu şirketlerinin arasında da bir rekabet oluşuyor. Her hava yolu şirketi maksimum uçak ve yolcu kapasitesine ulaşmaya çalışıyor. Peki en aktif hava yolu şirketi hangisi? En aktif hava yolu şirketleri günlük uçuş sayısına göre sıralandı ve Türk Hava Yolları ilk 10'a girmeyi başardı.

En çok kullanılan ve en güvenli ulaşım yollarından biri olan hava yolu ulaşımı her geçen gün gelişiyor. Dünya genelinde günde yaklaşık 107 bin uçuş gerçekleşiyor ve bu uçuşlarda 11.9 milyon insan taşınıyor. Hal böyle olunca hava yolu şirketlerinin arasında da bir rekabet oluşuyor. Her hava yolu şirketi maksimum uçak ve yolcu kapasitesine ulaşmaya çalışıyor. Peki en aktif hava yolu şirketi hangisi?

En aktif hava yolu şirketleri

Güncel istatistiklerin toplanmasıyla günlük uçuş sayısına göre en aktif hava yolu şirketlerinin sıralaması yapıldı. Filosunda 388 uçak barındıran ulusal bayrak taşıyıcı hava yolu şirketimiz Türk Hava Yolları, yapılan sıralamada ilk 10'a girmeyi başardı. Günden güne gelişen, filosuna yeni uçaklar katan ve sermayesini katlayan milli bayrak taşıyıcımız, dünyada günlük uçuş sayısı en fazla olan 10 şirketten biri oldu.

Sıralamaya göre 1. sıraya ABD'nin 9 farklı havalimanından yurt içi ve dışında, 50 ülkede 330 farklı noktaya tarifeli seferler düzenleyen American Airlines (Amerikan Havayolları) yerleşti. 127 ülkede, 53'ü iç hat, 287'si dış hat olmak üzere 335 şehir ve 340 havaalanına uçan, dünyanın en çok ülkesine sefer düzenleyen havayolu unvanına sahip olan milli bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları ise listede 9. sırada yer aldı.

Amerikan Havayolları 5483, Delta Havayolları 4629, United Havayolları 4213, Southwest Havayolları 4080, Ryanair 3098, China Eastern Havayolları 2144, China Southern Havayolları 2052, IndiGo Havayolları 1853, Beijing Capital Havayolları 1586 sefer yaparken Türk Hava Yolları'nın günde 1819 sefer yaptığı kayıtlara geçti. Sonuçların tablolaştırılmış halini aşağıda görebilirsiniz:

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Şirket AdıGünlük Uçuş Sayısı Amerikan Havayolları5483Delta Havayolları4629United Havayolları4213Southwest Havayolları4080Ryanair3098China Eastern Havayolları2144China Southern Havayolları2052IndiGo Havayolları1853Türk Hava Yolları1819Beijing Capital Havayolları1586

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