En acı hasat başladı

Türkiye'nin önemli biber üretim alanlarından biri olan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kırmızı biber hasadı başladı.

İslahiye'de yaklaşık 20 ila 25 bin dekarlık alanda üretilen kırmızı biberlerin hasadına başlandı. Gastronomi kenti Gaziantep'te, biberin rekoltesinin yüksek olması çiftçilerin yüzünü güldürdü. Kurumaya bırakılan biberler, toz biber ve pul biber olarak kullanılırken, yaş hali ise salça yapımında da kullanılıyor. Gaziantep'teki biber üretiminin yüzde 90'ının yapıldığı İslahiye'de üretilen biberler diğer illere de gönderiyor. Yabancı ülkelere ihraç edilen biberler ekonomiye büyük katkı sağlıyor.

"İslahiye Gaziantep'in biberinin yüzde 90'ını karşılıyor"

Çiftçi Doğan Keskin, "Burada ürettiğimiz biberlerin gübresini, ilacını, çapasını her türlü yetiştirme işlemini yaptıktan sonra bugün topluyoruz. Bunları serip kurutuyoruz. Kuruttuktan sonra bu biberleri Kahramanmaraş'a gönderiyoruz. Kahramanmaraş'ta pul biber yapıyorlar ve piyasaya sunuyorlar. Diğer yandan bu biberi yaş olarak ta alıyorlar. Yaş biberi alıp fabrikalarda kuyruğunu çekip acı biber salçası yapıyorlar. İslahiye Gaziantep'in biberinin yüzde 90'ını karşılıyor çünkü başka eken yer yok. İşçi bulmakta da şimdiye kadar zorlanmadım" dedi.

"Tarlada 100, markette 200 TL"

Tarlada satılan biberin fiyatı ile market fiyatı arasında yüzde 100'lük bir fark olduğunu aktaran Keskin, "Tarlada kurutulmuş biberin kilosunu 100 TL'ye alıyorlar. Kuyruğunu çekiyorlar, fabrikada işliyorlar ondan sonra piyasaya 200 TL gibi bir fiyatla sürüyorlar. Bu sene pul biberde satışın çok olması lazım" diye konuştu. - GAZİANTEP