Emzirme Ödeneği 2024'te 357 Milyon TL'ye Ulaşacak

Emzirme Ödeneği 2024'te 357 Milyon TL'ye Ulaşacak
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılında emzirme ödeneğinin 357 milyon TL'ye ulaşacağını ve bu yılki destek miktarının 114 milyon TL olduğunu açıkladı. Anneler için sağlanan desteklerin sağlık ve sosyal güvenlik haklarını koruduğunu belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2024 yılında 357 milyon TL'ye ulaşan emzirme ödeneği sağladık, bu sene sağladığımız destek miktarı 114 milyon TL'ye ulaştı" dedi.

Bakan Işıkhan, doğum yardımlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Işıkhan açıklamasında, "Annelere sağladığımız destekler ile sağlık ve sosyal güvenlik haklarını koruyor, evlatlarımıza daha güvenli bir gelecek inşa etmek için çalışıyoruz. Her bir doğum için sigortalılarımızı emzirme ödeneğiyle destekliyoruz. 2024 yılında 357 milyon TL'ye ulaşan emzirme ödeneği sağladık. Bu sene sağladığımız destek miktarı 114 milyon TL'ye ulaştı" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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