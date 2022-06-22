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Emtia piyasasında satışlar hızlandı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Emtia piyasasında satışlar hızlandı

Brent petrolde düşüş yüzde 4'ü aştı.

Brent petrolde düşüş yüzde 4'ü aştı. Varil fiyatı 109 dolar indi. Geçen hafta altın yüzde 1,7, platin 4,3, paladyum 6,2, gümüş yüzde 1 geriledi.

Küresel ekonomideki dalgalanmalar devam ediyor. ABD'deki enflasyon endişesi doları baskılarken, emtia fiyatları da bu durumdan etkileniyor. Resesyon yorumları yatırımcıların ekonomik aktivite ile ilgili endişelerini körüklemeye devam ederken, petrol fiyatları üzerinde de baskı oluşturdu.

ABD ham petrolü ve Brent petrolde yüzde 4'ü aşan düşüş kaydedildi. ABD ham petrolü 104 doların altını görürken, Brent petrol 109 dolar seviyesine geriledi.

Piyasalardaki resesyon endişeleri küresel pay piyasalarında satış baskısını artırırken, tahvil piyasalarında da oynaklığın sürdüğü görülüyor. Bu gelişmelerle emtialara talepteki azalış da devam etti. Geçen hafta altın yüzde 1,7, platin 4,3, paladyum 6,2, gümüş yüzde 1 geriledi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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