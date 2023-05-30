Emresan Un Genel Müdürü: Buğdayda 22 milyon ton rekolte bekleniyor

Emresan Un Genel Müdürü Muzaffer Aytekin, Türkiye'de bu yıl buğday için yüzde 5'lik artışla yaklaşık 22 milyon ton rekolte beklendiğini belirtti. Rekolte yüksekliğinin sektör açısından olumlu yansımalarının olacağına vurgu yapan Aytekin, Türkiye'de gün geçtikçe hedeflerin büyüdüğünü, çıtanın yükseldiğini söyledi.

Emresan Un Genel Müdürü Muzaffer Aytekin, Türkiye'de bu yıl buğday için yüzde 5'lik artışla yaklaşık 22 milyon ton rekolte beklendiğini belirtti.

Rekolte yüksekliğinin sektör açısından olumlu yansımalarının olacağına vurgu yapan Aytekin, Türkiye'de gün geçtikçe hedeflerin büyüdüğünü, çıtanın yükseldiğini söyledi.

Çiftçi ve üretici 2023'ten umutlu

Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesinde aktif olarak üretim yapan Türkiye ve 17 ülkede geniş ürün yelpazesi ile ihracat yapan Emresan Un Genel Müdürü Muzaffer Aytekin, buğdayda geçen yılın aksine 2023 hasat döneminden çok umutlu olduklarını dile getirdi.

"Yağış rekolte beklentisini yükseltti"

Ürün kalitesinin yağışlardan kaynaklı beklentiyi üstte tuttuğunu belirten Muzaffer Aytekin, "Bu yıl buğday ekim alanlarında yağış olarak iyi bir seviye gördü. Üretim sahalarının son yılların en yüksek yağış ortalamasını alındı. Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki yağışların ürünlerin verimi ve kalitesine olumlu yönde direkt katkı edecek" dedi.

'İç piyasada tedarikte sorun yaşanmaz'

Türkiye'nin 100.yılında buğday üretimin un tüketimine yeterli olacağını vurgu yapan Aytekin, yüksek rekolte sayesinde iç piyasanın tedarik konusunda noksanlık çekmeyeceğine dikkat çekti. Aytekin, 2023 hasat döneminin çiftçiye ve üreticiye hayırlı olmasını, bereket getirmesini temennide bulundu.

"Depreme rağmen çiftçiler büyük gayret gösterdi"

Üretim yaptığımız Gaziantep dahil olmak üzere 11 ilde önemli bir buğday üretiminin yapıldığını hatırlatan Aytekin, "Depreme rağmen kırsalda çiftçilerimizin üretimin aksamaması için önemli gayretleri bulunuyor. Bu taktire şayan bir durumdur. Türkiye geneli rekoltede yağışların yanı sıra çiftçilerimizin de çabası önemli etken olarak görülmektedir" diye konuştu. - GAZİANTEP