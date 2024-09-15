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Emlakta Doğrulanmış İlan Düzenlemesi Uygulamaya Başladı

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, emlakta sahte ilanların ve kayıt dışı emlakçılığın önlenmesi için doğrulanmış ilan düzenlemesinin uygulamaya girdiğini duyurdu.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, sahte ilanların, ilan kirliliğinin, tüketici mağduriyetlerinin, yetki belgesiz ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ile piyasada fiyat istikrarının sağlanması amaçlayan emlakta doğrulanmış ilan düzenlemesinin bugünden itibaren uygulanmaya başladığını duyurdu.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emlakta doğrulanmış ilan düzenlememiz bugünden (15 Eylül) itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Yeni düzenlememizle beraber sahte ilanların, ilan kirliliğinin, tüketici mağduriyetlerinin, yetki belgesiz ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ile piyasada fiyat istikrarının sağlanması amaçlanmaktadır. Başta emlak sektörümüz ve taşınmazlarını kiraya verecek vatandaşlarımız olmak üzere tüm ilgililerimizin yeni düzenlemeye hassasiyetle dikkat etmeleri gerekmektedir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ekonomi Emlak

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