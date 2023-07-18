Emlakjet'ten yazlık ev sahipliği ve kullanım tercihleri araştırması

Çevrim içi gayrimenkul platformu Emlakjet'in yazlık ev sahipliği ve kullanım tercihlerini incelediği özel araştırma dosyasına göre, kullanıcıların yaklaşık yüzde 70'i yazlık kiralamak yerine satın almayı tercih ediyor, yüzde 15'i ise yazlığı yatırım amaçlı düşünüyor.

Çevrim içi gayrimenkul platformu Emlakjet'in yazlık ev sahipliği ve kullanım tercihlerini incelediği özel araştırma dosyasına göre, kullanıcıların yaklaşık yüzde 70'i yazlık kiralamak yerine satın almayı tercih ediyor, yüzde 15'i ise yazlığı yatırım amaçlı düşünüyor.

Emlakjet açıklamasına göre, Emlakjet, 400 bine ulaşan satılık ve kiralık emlak ilanından oluşan veri tabanında gerçekleşen hareketler doğrultusunda hazırladığı 2023 yılı haziran ayı emlak verilerini yayınladı.

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 azalarak 83 bin 636 olurken, Ocak-Haziran 2023'te bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 düşüşle 565 bin 779 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67 azalış göstererek 13 bin 463, toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı da yüzde 16 oldu.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı ise geçen ay bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42 azalarak 25 bin 886 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31 düzeyinde belirlendi.

Emlakjet verilerine göre, haziranda Türkiye genelinde hem satılık fiyatları hem de kiralık fiyatları önceki aya göre yüzde 4 arttı. En çok konut aranan iller arasında yer alan Konya, satılık konutlarda yıllık yüzde 102, aylık ise yüzde 8 artışla en yüksek fiyat artışının yaşandığı il oldu.

Konya'yı, aylık satılık konut fiyat artışında yüzde 8 ile Aydın, yüzde 7 ile Antalya ve yüzde 4 artışla İstanbul takip etti.

En yüksek kira artışı Osmangazi'de

6 Şubat'ta meydana gelen deprem sonrası kiralık konutlara talepteki artış devam ederken, haziran ayında Bursa-Osmangazi, kiralık konut fiyatlarındaki yüzde 69 artışla Türkiye'deki en yüksek kira artışının yaşandığı ilçe oldu.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde kiralık fiyatları aylık bazda yüzde 21, İzmir'in Buca ilçesinde de yüzde 15 arttı.

Yazlık konutlara talep artıyor

Emlakjet, yayınladığı özel araştırma dosyasında, yazlık ev sahipliği ve kullanım tercihlerini de inceledi. Ankete yanıt verenlerin yüzde 85'i yazlık bir bölgede ev sahibi olduğunu belirtirken, katılımcıların yüzde 69'u ise kiralamak yerine yazlık sahibi olmayı tercih ettiğini aktardı.

"Yazlık ev tercih etmenizin sebebi nedir?" sorusuna katılımcıların yüzde 15'i, "Yatırım amaçlı" diye yanıt verdi. Gelecek yıl bir yazlık konut satın almak isteyenlerin oranı yüzde 52 oldu. Uzaktan çalışmanın yaygınlaşması nedeniyle yazlık bölgelerde 12 ay yaşam sürme eğilimi de artarken, bu durum yazlık konutlara ciddi bir talep doğmasına yol açıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlakjet Üst Yöneticisi (CEO) Tolga İdikat, Türkiye genelinde konut piyasasında hareketliliğin devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni evlilikler ya da ailelerin küçülmesi gibi iç nedenlerin yanı sıra bulunduğumuz coğrafyada yaşanan problemlerden kaçanların Türkiye'de yaşamaya yönelmesi de konut ihtiyacını artırıyor. Bunun paralelinde fiyatlardaki yükseliş de sürüyor. Geçen yıla göre satılık konut fiyatında yüzde 80, satılık arsa fiyatında yüzde 100, kiralık konutta ise yüzde 108 oranında bir fiyat değişimi tespit ettik.

İstanbul'dan Ankara'ya, Bursa'dan Konya'ya, Balıkesir'den Adana'ya kadar ülke çapında konut arayışı hakim. Herkes bütçesine uygun satılık ya da kiralık konut arıyor. Talep olunca bu durum fiyatlara da yansıyor. Her ne kadar fiyatlar artsa ve finansmana erişim bir nebze zorlaşsa da arz çok artmadığı ve talep sürdüğü müddetçe fiyatlar da en az enflasyon oranında artmaya devam edecek. Daha yeni, depreme dayanıklı, uzaktan çalışmaya uygun lokasyonlara talep artacak."

Haziran ayı raporuna ek olarak, mevsim itibarıyla yazlık piyasasının nabzını tuttukları özel bir dosya hazırladıklarını aktaran İdikat, "Son yıllarda yazlık bölgelerdeki hareketlilik dikkat çekici. Yazlık talebinin artmaya devam ettiğini, katılımcıların yüzde 15'inin yatırım amaçlı yazlık satın almaya yöneldiğini gördük. Yazlık satın almak isteyenlerin talebi, yüzde 52 ile ağırlıklı olarak Ege Bölgesi'ne yönelik. Bunu yüzde 19 oranla Akdeniz Bölgesi izliyor. Yazlık bölgelerdeki konutlara talebin önümüzdeki dönemde devam edeceğini söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

"İnsanlar daha sakin yerlerden yazlık almak istiyorlar"

Emlakjet Prestij Üyesi Tuğçe Uysal da yazlık satışlarının daha çok kışın gerçekleştiğini ve müşterilerin kış mevsiminde evlerini alarak yaz mevsimine hazırlık yaptıklarını belirtti.

Uysal, "Faaliyet gösterdiğimiz İzmir bölgesinde müşterilerimizin bu dönemde tercihi çoğunlukla yazlık konutu satın almaktan yana oldu. Kiralık yazlıklara ise talep daha düşük. Bunun sebebi, yazlık konutları aylık olarak kiralamak isteyen bir müşterinin ödeyeceği tutarın oldukça fazla olması. Bu doğrultuda müşteriler de yüksek kiralar ödemek yerine satın almayı daha çok tercih ettiler." değerlendirmesinde bulundu.

Yazlık alan müşterilerin çoğunluğunun yazlık konutlarına kalıcı olarak taşınmak istediğini aktaran Uysal, şunları kaydetti:

"Pandemi süreciyle birlikte yazlık bölgelerde yaşamak isteyen kişi sayısında artış oldu. Bu durum artarak devam ediyor. Şehirlerin kalabalıklaşması, yoğun trafik, uzaktan çalışma imkanı ve insanların yazlık bölgelerde yaşamaktan keyif alması bu trendin öne çıkmasının başlıca sebepleri. Çeşme ve Urla'da şu an yer kalmadı. Öte yandan, insanlar hem daha uygun fiyatlı yazlıkların olduğu hem de daha sakin yerlerden yazlık almak istiyorlar. Bu nedenle Dikili ve Foça'ya olan talep yükselmeye başladı. Yabancı müşterilere konut kiralama oranında ise azalma meydana geldi. Bunun sebebi eskiden yabancı müşteriler, konut kiraladığında da oturum hakkı alabilirken şu an alamıyorlar. Bu nedenle yabancı müşterilerde kiralıklara talepte azalış gözlemliyoruz. Ayrıca, kredi konusunda yaşanan gelişmeler ile birlikte ev alamayan kişilerin talebi kiralık konuta yöneliyor. Enflasyonun etkisinden dolayı ev sahiplerinin beklentisi de kira artışı yönünde. Bu nedenle önümüzdeki dönemde kiralık konutlarda da artış olacağını öngörüyoruz."