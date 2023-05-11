Emlakjet, Portföy Paylaşımı ile emlak ofislerinin işlerini kolaylaştırıyor

Emlakjet, geliştirdiği Portföy Paylaşımı uygulaması ile gayrimenkul piyasasında portföyünü çeşitlendirmek isteyen emlak ofislerinin kolayca portföy bulabilmelerine imkan sağlıyor.

Emlakjet'ten yapılan açıklamaya göre, Portföy Paylaşımı ile emlak ofisleri, halihazırda portföy aramak ya da paylaşmak için kullandıkları sınırlı ağ ve yöntemlere göre çok daha geniş bir ağa sahip ve çok daha hızlı ulaşabilecekleri bir uygulamaya kavuşuyor.

Emlakjet, uygulamayla emlak ofislerinin kendilerine ait yayında olan ilanlarını diğer emlak ofisleri ile paylaşıp, gelecek teklifleri görerek değerlendirebilecekleri bir yapı oluşturuldu.

Bu yapı sayesinde, bir emlak ofisi ilanını paylaşıma açacak ve başka bir emlak ofisi ilan havuzundan açılan ilanı görünce, bu gayrimenkule uygun müşterisi için ilanı paylaşan emlak ofisine teklifte bulunabilecek. İlan sahibi olan emlak ofisi teklifi uygun görürse, talebi kabul edip telefon numarasını teklif gönderen emlak ofisiyle paylaşabilecek.

Emlakjet'in Portföy Paylaşımı Paneli'nde emlak ofisleri ilanlarını paylaşıma açıp kapatabiliyor. Emlak ofisleri tarafından paylaşıma açılan ilanların toplandığı sayfa olan "İlan Havuzu"nu takip eden, portföyü genişletmek isteyen emlak ofisleri ise ilgilendiği ilanın üzerinde yer alan "İletişime Geç" butonuna tıklayarak ilanı paylaşan kullanıcıya talebini yazabiliyor ve "Talep Gönder" butonu aracılığıyla talebini iletebiliyor.

İlana gelen talebi görebilmek için ilan kartında yer alan "Teklifi Gör" butonuna tıklayan ilan sahibi emlak ofisi, ilgili talebi uygun gördüğü takdirde "Kabul Et ve İletişime Geç" butonuna tıklıyor.

Ardından talepte bulunan kullanıcının numarası ilan sahibi emlak ofisine, ilan sahibinin numarası ise talepte bulunan emlak ofisine gösteriliyor ve iki tarafın iletişime geçmesi sağlanıyor. İlan sahibi emlak ofisi isterse, sistem üzerinden talebi reddedebiliyor ya da daha önce reddettiği talebi daha sonra kabul edebiliyor.

İlanı paylaşıma açan ve ilana talep gönderen emlak ofisleri, Emlakjet Portföy Paylaşımı Paneli'nde, bildirim sekmesinde gelen ve giden taleplerin anlık hareketlerini görebiliyor.

"Yenilikçi projelerimizle sektörü geliştirmeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlakjet Üst Yöneticisi (CEO) Tolga İdikat, sektöre yenilikler getirerek, geliştirmenin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Emlakjet olarak Portföy Paylaşımı uygulamamız ile emlak ofislerinin kendi aralarında sınırlı bir şekilde kurdukları iletişim ağını genişleterek gayrimenkul piyasasının hareketlenmesini sağlamayı hedefliyoruz. Portföy Paylaşımı uygulamamamız yalnız emlak ofislerine fayda sağlamayacak. Bu sayede uygun emlak arayanlar da kendileri için en uygun konutu bulabilecek. Emlakjet olarak yenilikçi projelerimizle gayrimenkul sektörünü geliştirmeye devam edeceğiz."