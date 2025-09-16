Emlakjet'in Ağustos Raporu: Konut Satışları Yüzde 6,8 Arttı

Emlakjet, kullanıcı davranışları, güncel piyasa dinamikleri ve anket sonuçlarına dayanan ağustos ayı gayrimenkul raporunu yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamada paylaşılan rapora göre, Türkiye genelinde konut satışları, ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 oranında artarak 143 bin 319 oldu.

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 21 bin 814 ile İstanbul, 12 bin 419 ile Ankara ve 7 bin 695 ile İzmir olarak belirlenirken, en az olduğu iller ise 49 ile Ardahan, 105 ile Bayburt, 138 ile Tunceli olarak gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satışları, ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 oranında azalarak bin 810 olarak kaydedildi. Bu dönemde toplam konut satışları içinde yabancılara yönelik konut satışının payı, yüzde 1,3 oldu. Yabancıların konut alımında ilk tercih ettiği iller İstanbul (671), Antalya (576) ve Mersin (123) olarak sıralandı.

Kiralama talebi canlılığını koruyor

Emlakjet'in 100 binden fazla öğrencinin katıldığı anket çalışması, 2025-2026 akademik yılı öncesinde öğrenci evleri özelinde kiralama eğilimlerini, bütçe beklentilerini ve tercih kriterlerini ortaya koydu.

Katılımcıların yüzde 17'si bu yıl öğrenci evi kiralamayı planladığını belirtti. Öğrencilerin büyük bölümü (yüzde 83) ise mevcut konutunda yaşamaya devam etmeyi veya aile yanında kalmayı tercih ettiğini ifade etti. Bu oranlar, yeni kiralama talebinin özellikle eğitim dönemi başında canlılığını koruduğunu, piyasada istikrarlı bir kiracı kitlesi bulunduğunu ve yeni talep potansiyelinin varlığını gösterdi.

Ankete göre, öğrencilerin kiralık ev seçiminde en temel önceliği, yüzde 58 ile uygun kira fiyatı oldu. Bunu, evin eşyalı olması (yüzde 21) ve okula-ulaşıma yakınlık (yüzde 16) tercihleri takip etti. Ev arkadaşına uygunluk seçeneği ise yüzde 5 oranında kaldı.

Öğrencilerin konum tercihlerinde ilk sırayı, okula yürüme mesafesinde evler (yüzde 41) aldı. Metro-metrobüs durağına yakın ile daha sakin, uygun fiyatlı bölgeler yüzde 21, merkezi semtler ise yüzde 17 ile diğer tercih edilen seçenekler arasına girdi.

Öğrencilerin kiralama için ayırdığı bütçeler ise çeşitlilik gösterdi. Katılımcıların neredeyse 3'te 1'i (yüzde 33) 5 bin-7 bin 500 lira aralığında bir bütçe ayırırken, her 5 öğrenciden 1'i (yüzde 21) ise 7 bin 500-10 bin lira arasında harcama yapmayı planlıyor. Öğrencilerin yüzde 24'ü 10 bin-15 bin lira arası, yüzde 22'si ise 15 bin lira ve üzeri bir bütçeyle konut arayışına girdiğini belirtti.