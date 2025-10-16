Emlakjet Eylül Ayı Gayrimenkul Raporunu Yayınladı

Emlakjet, kullanıcı davranışları, güncel piyasa dinamikleri ve anket sonuçlarına dayanan eylül ayı gayrimenkul raporunu yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Emlakjet'in gayrimenkul raporu, eylülde sıfır konut projelerine yönelik kullanıcı eğilimlerini, fiyat beklentilerini ve satın alma kriterlerini içeriyor.

Rapora göre, Türkiye genelinde konut satışları eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 artarak 150 bin 657 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller 24 bin 119 ile İstanbul, 13 bin 417 ile Ankara ve 8 bin 544 ile İzmir olurken, en az olduğu iller ise 70 ile Ardahan, 117 ile Bayburt ve 142 ile Tunceli olarak sıralandı.

Yabancılara yapılan konut satışları, eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 oranında azalarak 1867 oldu. Eylülde toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,2 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller de sırasıyla 744 ile İstanbul, 557 ile Antalya ve 124 ile Mersin oldu.

Piyasadaki istikrarlı talep devam ediyor

Emlakjet'in gerçekleştirdiği 100 binden fazla kullanıcının katıldığı anket çalışmasına göre, katılımcıların yüzde 44'ü gelecek bir yıl içinde ev satın almayı planladığını, yüzde 56'sı böyle bir planı olmadığını ifade etti.

Bu oran, piyasadaki temkinli ancak istikrarlı talebin devam ettiğine işaret ediyor. Fiyatların yükselmeye devam edeceği beklentisiyle birçok kullanıcı fırsat kollarken, özellikle sıfır konutlara ilgi güçlü kalmaya devam ediyor.

Anket sonuçları, sıfır konut alıcılarda önceliğin konum ve ulaşım kolaylığı (yüzde 44) olduğunu gösterdi. Fiyat ve ödeme koşulları (yüzde 28) ikinci, proje güvenilirliği (yüzde 21) üçüncü sırada yer aldı. Sosyal donatılar ise yüzde 7 oranında tercih edildi.

Bu oranlar, konut alıcılarının ulaşım olanaklarını ve yatırım potansiyelini ön planda tuttuğunu, sosyal yaşam imkanlarından çok "konum değeri" ve "güven" kriterlerine odaklandığını ortaya koydu.

Sıfır konutlarda satın alma kararını kolaylaştıran en önemli unsurun, peşin alımlarda ekstra indirim (yüzde 48) olduğu belirlendi. Bunu, kira öder gibi taksit fırsatı (yüzde 23) ve faizsiz ya da düşük faizli kredi seçeneği (yüzde 20) takip etti. Peşinatı düşük ödeme planı (yüzde 9) ise daha az tercih edildi.

Bu veriler, yüksek faiz ortamında kullanıcıların kredi kullanmaktan kaçınarak nakit alım avantajlarına yöneldiğini, geliştiricilerin bu dönemde nakit satışlara odaklanarak kampanyalarını peşin indirim modelinin güçlü kalması yönünde şekillendirmesi gerektiğini gösterdi.

Katılımcıların yüzde 55'i sıfır konut fiyatlarının gelecek 6 ayda artmaya devam edeceğini düşünürken, yüzde 27'si fiyatların sabit kalacağını, yüzde 18'i ise düşüş yaşanacağını aktardı.

Bu tablo, tüketicilerin genel olarak fiyatların yükselme eğiliminde olacağına inandığını ortaya koydu. İnşaat maliyetlerindeki artış, döviz kurları ve arsa fiyatlarındaki yükseliş, bu beklentiyi destekleyen temel faktörler arasında yer alıyor.

Ankete göre, sıfır konutlara yönelen kullanıcı profili giderek daha planlı ve seçici hale geliyor. Konut alıcıları yeni bir evin yanı sıra güvenilir bir yatırım aracı olarak değerlendirilen projelere yöneliyor. Ulaşım imkanlarının güçlü olması, projeyi inşa eden markanın geçmiş güvenilirliği ve uygun fiyat politikası, sıfır konut talebini şekillendiren başlıca etkenler arasında yer alıyor.

Sosyal donatıların görece geri planda kalması ise kullanıcıların bu dönemde yatırım güvenliğini yaşam tarzı faktörlerinden daha öncelikli gördüğünü gösteriyor.