Emlakçılar Odası Başkanı Biçici: "Kiralarda fahiş fiyatın önüne geçilmeli"

Kırşehir Emlakçılar Odası Başkanı Zeynel Biçici; fahiş şekilde kira bedellerinin artması ve ev sahibi kiracı anlaşmazlıkları karşısında denetim mekanizmalarının çalıştırılması gerektiğini belirtti.

Biçici, Emlak Danışmanlığı Kanun teklifi ile yaşanan olumsuzluklar karşısında emlakçıların bilir kişi olarak rol almalarının önemli olduğunu açıkladı. Biçici açıklamasında; "Sürekli gündemde tuttuğumuz emlak danışmanlığı kanun teklifi ile emlak danışmanlığının bir meslek grubu olarak tüm yönleriyle de düzenlenmesini önemli görüyoruz" dedi. Emlakçıların görev yetki ve sorumluluklarının belirtilerek çalışmaları durumunda piyasada oluşan fahiş fiyat uygulamalarının da önüne geçilebileceğini düşündüklerini anlatan Biçici; "Görev yetki ve sorumluluk alanlarıyla birlikte yaşamakta olduğumuz bir çok sorunun da önüne geçebiliriz. Arz ve talebin belirlediği fiyatlar alt üst olmuş durumda. Bilgi sahibi olmayan sadece sosyal medyayı kullanarak ev kiralayan ev sahipleri kadar kiracılar da ortaya çıktı. Bizlerin gördüğü en büyük eksiklik ise yaptırım ve denetim mekanizmasının eksik olması. Yaşanılan son depremde fahiş fiyat uygulamalarını Türkiye'nin bir çok noktasında arttırdı" diye konuştu.

Emlak Danışmanlığı kanun teklifi ise TBMM Komisyonunda görüşülmek üzere kabul edildi. - KIRŞEHİR