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Emlak Uzmanı: Yönetmelik Taslağı İlanlardaki Bilgi Kirliliğini Önlemiyor

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Emlak sektörü temsilcisi Mustafa Hakan Özelmacıklı, Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Özelmacıklı, taslağın beklentileri karşılamadığını ve ilanlardaki bilgi kirliliğini önlemediğini belirtti.

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Düzenleme ile spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi ve elektronik ortamda hizmet sunan ilan platformlarında yer alan ilanlardaki bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi hedeflendiği belirtiliyor. Lakin sektör temsilcisi olarak beklentimiz mükerrer ilanların kaldırılması, bir taşınmazın ilanını sadece bir yetkili emlak işletmesi girmesi iken, taslak sadece bu durumu fiyatla sınırlandırıyor ve birden çok ilan girişine bir düzenleme getirmiyor" dedi.

Ticaret Bakanlığı, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı hazırladı. Taslak sektöre girişi kolaylaştırırken, aynı konut için farklı fiyatlarla ilan verilememesini de hedefliyor. İlgili yönetmelik taslağı hakkında değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Taşınmaz ticareti hakkında yönetmeliğin çıkış amacı emlakçılık faaliyetlerinde hizmet kalitesinin artırılmasını, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını ve kayıt dışılığın önüne geçilmesi olarak belirtilmişti. Hatta mesleğimizin nitelikli insanlar tarafından yapılmasını teşvik ederek tüketicinin aldığı hizmet kalitesini artırmaya yönelik uygulamaların artmasını ümit ediyorduk. Lakin her geçen gün yönetmeliğin bu belirtilen çıkış amacının dışına çıktığımızı üzülerek görüyoruz. Önce mesleğimizdeki lise şartı kaldırıldı. Şimdi de mesleki deneyim şartının kaldırılması gündeme alınıyor. Deneyim şartının kaldırılmasının sektörde nitelikli insan eksikliğine ve haksız rekabete yol açabileceğini, bu durumun tüketicinin güvenini sarstığını değerlendiriyorum" diye konuştu.

"Aynı taşınmaz için tek ilan verilebilmeli"

Özelmacıklı, "Ayrıca yönetmelik taslağında ilan yayınlanan platformlara aynı taşınmaza ilişkin farklı fiyatlarla birden fazla ilan girişine izin vermeme yükümlülüğü getirilmesi maddesi yer alıyor. Bu düzenleme ile spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi ve elektronik ortamda hizmet sunan ilan platformlarında yer alan ilanlardaki bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi hedeflendiği belirtiliyor. Lakin sektör temsilcisi olarak beklentimiz mükerrer ilanların kaldırılması, bir taşınmazın ilanını sadece bir yetkili emlak işletmesi girmesi iken, taslak sadece bu durumu fiyatla sınırlandırıyor ve birden çok ilan girişine bir düzenleme getirmiyor. Bu durumda süreç hizmet kalitesini artırmaktan ziyade, düşürmeye yönelik bir düzenlemeye sebebiyet verecek. Taslak bu şekilde çıkarsa taşınmazın satış yetkilisi belli olmayacak, eski düzen devam edecek" dedi.

"Regülasyonlar sektöre değer kazandırmalı"

Taslakta yer alan bazı düzenlemeleri ise olumlu değerlendirdiklerini belirten Özelmacıklı, "Özellikle yetki belgesi bulunmaksızın taşınmaz ticareti faaliyeti gösterenler hakkında idari para cezalarının uygulanmasının Ticaret il müdürlüklerine devredilme önemli denetim avantajı sağlayacaktır. Ayrıca mesleki eğitim şartını haiz olunduğunu gösteren belgenin teslim edilmesine ilişkin sürenin de 30.06.2024 tarihine kadar uzatılması ile mağduriyet oluşmaması sağlanacaktır. Beklentimiz sektöre giriş şartlarının değiştirilerek kolaylaştırılmasından ziyade, yapılacak regülasyonlar ile yetkilendirmelerin tek bir emlak işletmesine verilebilmesi, bilgi ve belge erişim sıkıntılarımızın giderilmesi, yetkisiz aracılık faaliyetlerine ilişkin cezai yaptırımların uygulanması, bunların kamu spotu ile tüketiciler nezdinde de anlamlı hale getirilmesi" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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