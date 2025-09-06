Emlak Konut'tan Damla Kent Projesi Açıklaması

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Damla Kent Projesi'nin planlandığı takvime uygun olarak kesintisiz devam ettiğini, kamuoyuna yansıyan ve geçmiş planlara ilişkin olan bilgilerin projenin güncel uygulama ruhsatları ile bir ilgisinin bulunmadığını bildirdi.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, "Şirketimiz tarafından yürütülen Damla Kent Projesi, planlandığı takvime uygun olarak kesintisiz devam etmektedir. Projemizin yer aldığı Başakşehir-İkitelli bölgesine yönelik hazırlanan ve 4 Eylül'de askıya çıkarılan yeni imar planları, projemizi aksatmayacağı gibi, bölgeye kazandırılacak ulaşım aksları ve bütüncül planlama anlayışıyla projemize ayrıca değer katacaktır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada kamuoyuna yansıyan ve geçmiş planlara ilişkin olan bilgilerin, projenin güncel uygulama ruhsatları ile bir ilgisinin bulunmadığı belirtilerek Damla Kent Projesi'nde inşaat faaliyetlerine başlamak üzere ihale çalışmalarının planlandığı şekilde devam etmekte olduğu ifade edildi.

Gayrimenkul sertifikalarının değerinin projenin fiziki varlığına ve tamamlanma güvencesine bağlı olduğunun hatırlatıldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şirketimiz Emlak Konut GYO ve arsa sahibi TOKİ, projenin tüm taahhütleriyle arkasındadır. Piyasa bozucu ve yanıltıcı bilgi yayanlar hakkında Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında gerekli hukuki işlemler başlatılacaktır. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."