Emlak Konut, Riyad'da Uluslararası Gayrimenkul Fuarına Katılıyor
Emlak Konut GYO, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek 'Cityscape Global Suudi 2024 Fuarı'na katılarak Türkiye'nin gayrimenkul fırsatlarını tanıtacak.
Gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi Emlak Konut GYO, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 11-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan 'Cityscape Global Suudi 2024 Fuarı'na katılıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Emlak Konut, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 11-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan 'Cityscape Global Suudi 2024 Fuarı'nda 71 yıllık tecrübesi ve güçlü marka bilinirliğiyle Türkiye'nin gayrimenkul alanındaki fırsatlarını uluslararası alanda tanıtmayı amaçlıyor.