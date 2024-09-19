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Emlak Konut GYO, Milas'taki İhaleyi Başarıyla Tamamladı

Emlak Konut GYO, Milas'taki İhaleyi Başarıyla Tamamladı
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Emlak Konut GYO, Muğla'nın Milas ilçesinde gerçekleştirdiği arsa satışı karşılığı gelir paylaşım modeli ile yapılan ihale sonucunda 1 milyar 100 milyon TL gelir elde etti. İhaleye 23 firma katıldı ve şirket 462 milyon TL pay alacak.

Türkiye'nin gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi Emlak Konut GYO'nun gözde turizm merkezi Muğla'nın Milas ilçesinde arsa satışı karşılığı gelir paylaşım modeli ile gerçekleştirdiği ihale başarıyla tamamlandı. Düzenlenen ihaleye 23 firma katıldı. 1 milyar 100 milyon TL'ye tamamlanan ihaleyle Emlak Konut, 462 milyon TL şirket payı toplam geliri elde edecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde Türkiye'nin gayrimenkul sektörüne öncülük etme vizyonu doğrultusunda çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Emlak Konut GYO'nun gözde turizm merkezi Muğla Milas'ta gerçekleştirdiği ihale başarıyla tamamlandı. Meşelik Mahallesi'nde yer alan konut imarlı 17 bin 166 metrekare konut arsası ihalesine 23 firma katıldı. 1'inci oturumu 4 Eylül'de, ikinci oturumu 16 Eylül'de yapılan ve 1 milyar 100 milyon TL'ye tamamlanan ihalede Emlak Konut, yüzde 42 oranında şirket payı gelir oranı ile 462 milyon TL gelir elde edecek. Emlak Konut, bu ihaleyle 2,19 çarpanına ulaşarak önemli bir başarıya daha imza attı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi Finans Emlak Muğla Milas

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