Üye Girişi
Haberler

Emlak Katılım, yılın ilk yarısında 5,2 milyar lira net kar elde etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emlak Katılım, 2024 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı. Banka, yılın ilk yarısı itibarıyla aktif büyüklüğünü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 oranında artırarak 203,7 milyar liraya, toplanan fonlarını da yüzde 60 artırarak 160,1 milyar liraya yükseltti. Özkaynak karlılığında sektör lideri konumunu koruyan banka, istikrarlı operasyonel faaliyetleri sonucunda özkaynak karlılığını yüzde 81 seviyesine çıkarttı.

Emlak Katılım, yılın ilk yarısında 5,2 milyar lira net kar elde etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Emlak Katılım, 2024 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı. Banka, yılın ilk yarısı itibarıyla aktif büyüklüğünü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 oranında artırarak 203,7 milyar liraya, toplanan fonlarını da yüzde 60 artırarak 160,1 milyar liraya yükseltti.

Emlak Katılım'ın yılın ilk yarısı itibarıyla ülke ekonomisine sağladığı nakdi ve gayri nakdi finansman toplamı 113 milyar lira olurken kullandırılan fon büyümesi yüzde 64 düzeyinde gerçekleşti.

Özkaynak karlılığında sektör lideri konumunu koruyan banka, istikrarlı operasyonel faaliyetleri sonucunda özkaynak karlılığını yüzde 81 seviyesine çıkarttı. Emlak Katılım'ın takibe dönüşüm oranı yüzde 0,52 olup seyrini sektör ortalamasının altında sürdürerek yılın ilk yarısında sorunlu alacak yönetimi konusunda başarılı bir sonuç elde etti.

Emlak Katılım'ın sermaye yeterlilik oranı ise 21,43 seviyesinde gerçekleşti.

Banka, reel sektöre sunduğu katkılar ile geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 73, bir önceki çeyreğe göre de yüzde 158 oranında artışla 5,2 milyar lira net kar sağlayarak istikrarlı büyümesini sürdürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Katılım Genel Müdürü Onur Gök, stratejik öncelikleri olan sürdürülebilir büyüme vizyonuyla, ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiklerini belirtti.

Gök, "Bu başarımızı ve elde ettiğimiz kazanımları verimli kullanarak uzun vadeli hedeflerimize ulaşma noktasında kararlıyız. Emlak Katılım olarak ülkemiz için sürdürülebilir bir gelecek inşa etme sürecinde sadece ekonomiye değil, yaşadığımız çevreye ve topluma da katkı sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Banka Emlak Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
SON DAKİKA YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI! YKS yerleştirme sonuçları sorgulama Mehmet Esen kimdir? Mehmet Esen kaç yaşında, nereli? Mehmet Esen'in hayatı ve kariyeri... Bugün hava nasıl olacak? 13 Ağustos hava durumu tahminleri! İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı kaç derece? Acun Ilıcalı kaç kere evlendi? Acun'un kaç kızı var? Acun Ilıcalı kaç evlilik yaptı? Acun Ilıcalı kaç defa evlendi, kaç çocuğu var? Acun Ilıcalı eski eşleri kim? SÜPER LİG 2. HAFTA MAÇLARI Süper Lig 2. Hafta maçları ne zaman? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray kiminle oynayacak? Kemankeş 2 nedir? Kemankeş 2 füzesi özellikleri neler? Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 13 Ağustos Salı çeyrek altını hangi gelin aldı? Ayça Çağla Altunkaya kimdir? Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında ve nereli? GELİNİM MUTFAKTA 13 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya evleniyor mu? Acun Ilıcalı'nın sevgilisi kim, ne zaman evleniyor? Süleyman Seba kimdir? Süleyman Seba kaç yaşında ve ne zaman öldü? Süleyman Seba neden öldü? Sözcü TV yayın akışı 13 Ağustos canlı izle! Sözcü TV canlı izleme linki! 2024-2025 ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YENİ SEZON TARİHİ! ZTK maçları ne zaman başlıyor? Brawl Stars erişim engeli gelecek mi? 13 Ağustos 2024 Brawl Star yasaklanacak mı? 2024 son dakika gelişmesi... AY TUTULMASI 2024: Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Ay tutulması Türkiye'de görülecek mi? Parçalı ay tutulması hangi tarihte! Sahte Kabadayı filmi konusu nedir? Sahte Kabadayı filminin oyuncu kadrosunda kimler var? Sahte Kabadayı filmi ne zaman, nerede çekildi? SON DAKİKA: YKS 2024 YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 13 Ağustos YKS üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama (sonuc.osym.gov.tr) HAMSTER KOMBAT 13 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Roblox ne zaman açılacak? 13 Ağustos Salı Roblox bugün açılır mı? Roblox neden engellendi?
title