Haberler

Emlak Katılım Tasarruf Finansman Şirketi, Tüm Şubelerini Açıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emlak Katılım'ın iştiraki Emlak Katılım Tasarruf Finansman Şirketi, yoğun ilgi nedeniyle Türkiye genelindeki tüm şubelerini yarın açarak, faizsiz ve kredisiz tasarruf finansman hizmeti sunacağını duyurdu.

Emlak Katılım'ın iştiraki olarak kurulan Emlak Katılım Tasarruf Finansman Şirketi, gördüğü yoğun ilgi dolayısıyla yarın Türkiye genelindeki tüm şubelerini açarak, hizmet vermeye devam edeceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, faizsiz, kredisiz ve her bütçeye uygun ev, araç ve iş yeri sahibi olmak isteyen binlerce vatandaşın yoğun ilgisini karşılamak için 13 Eylül Cumartesi günü hizmet verme kararı alındı.

Şirket, Türkiye genelindeki tüm şubelerinden yarın 10.00-17.00 arasında müşterilerine tasarruf finansman hizmeti verecek.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
Maaşlarda kesintiye gidilecek! İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren TES sisteminin detayları

İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni sistemin detayları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altına rakip olan yatırım aracı: Bu yıl yüzde 45'ten fazla kazandırdı

Altına rakip olan yatırım aracı: Bu yıl yüzde 45'ten fazla kazandırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.