Emlak Katılım, Sukuk İhracıyla Sektörde Lider Konumunu Koruyor

Emlak Katılım, yurt içi piyasada gerçekleştirdiği kira sertifikası (sukuk) ihraçlarıyla sektörde lider konumunu koruyor. Şirket, katılım esaslı sermaye piyasalarının gelişimine ve sektörün sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaya devam ediyor.

Yurt içi piyasada gerçekleştirdiği öncü ve inovatif kira sertifikası (sukuk) ihraçlarıyla sektörde lider konumunu koruyan Emlak Katılım, katılım esaslı sermaye piyasalarının gelişimine ve sektörün sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamayı sürdürüyor.

Yapılan açıklamaya göre, Emlak Katılım, aracı kurum kullanmaksızın yetkili yatırım kuruluşu vasfıyla bu zamana kadar, fon kullanıcısı olduğu kira sertifikası ihraçlarında 14 Kasım itibarıyla 52 milyar TL'nin üzerinde sukuk ihracı gerçekleştirirken, dolaşımdaki 7,5 milyar TL tutarlı sukuk bakiyesi ile sektör lideri konumunda olmaya devam ediyor.

Türkiye'de birçok sukuk türünde ilklere imza atan Emlak Katılım'ın gerçekleştirdiği ilkler arasında, 25 Haziran 2020'de Türkiye'nin ilk getirisi katılma havuzuna referanslı sukuk ihracı, 19 Mart 2021'de Türkiye'nin ilk özel fon havuzu üzerinden ortaklığa ve risk paylaşımına dayalı sukuk ihracı, 10 Kasım 2021'de Türkiye'nin ilk yeşil sukuk ihracı, 24 Aralık 2021'de Türkiye'nin ilk eser sözleşmesine dayalı sukuk ihracına aracılık, 14 Eylül 2022'de geri dönüşüm sektörünün ilk yeşil sukuk ihracına aracılık bulunuyor.

Emlak Katılım, gerçekleştirdiği sukuk ihraçlarının yanı sıra katılım esaslı sermaye piyasalarındaki bilgi ve tecrübelerini çeşitli sektörlerdeki kurumsal firmalara aktarmaya devam ederken, tarım, geri dönüşüm, gayrimenkul, otomotiv, gıda ve benzeri birçok sektörde faaliyet gösteren kurumsal firmaların faizsiz finans prensiplerine uygun sukuk ihraçlarına da aracılık etmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda 15 Kasım'da gıda sektörünün önde gelen firmalarından Ulusoy Un'un ilk sukuk ihracına aracılık eden Emlak Katılım, dolaşımdaki yaklaşık 6,3 milyar TL tutarlı şirket sukuku bakiyesiyle şirket sukuku aracılığında yaklaşık yüzde 42'lik pay ile pazar lideri olmaya devam ediyor.

Katılım esaslı sermaye piyasalarının gelişiminde önemli bir rol üstlenen Emlak Katılım, bu yıl da katılım finans sektöründe bir ilke imza atarak "katılım esaslı portföy saklama hizmetini" devreye alan ilk katılım bankası oldu.

Söz konusu ürün ile fonların katılım finans prensiplerine olan uyumunu da denetleyen Emlak Katılım, katılım esaslı fonların denetiminde şeffaflığı ve hesap verilebilirliği sağlayarak sektörün sağlıklı gelişiminde güven ortamını tesis etmeyi hedefliyor.