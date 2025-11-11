Emlak Katılım'ın Net Karı 10,4 Milyar Liraya Ulaştı

Emlak Katılım, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde net karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 artırarak 10,4 milyar liraya çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Emlak Katılım, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

Sürdürülebilir büyüme anlayışıyla faaliyetlerini genişleten Emlak Katılım, bu dönemde güçlü finansal performansını sürdürerek büyüme ivmesini korudu. Katılım finans ilkeleri doğrultusunda Türkiye ekonomisine kaynak sağlamayı sürdüren banka, etkin bilanço yönetimi ve verimlilik odaklı stratejileriyle finansal yapısını güçlendirdi.

Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87 artışla Türkiye ekonomisine 255 milyar lira kaynak sağlayan Emlak Katılım, net karını yüzde 55 oranında artırarak 10,4 milyar liraya çıkardı.

Aktif büyüklüğünü 354 milyar liraya ulaştıran Emlak Katılım, toplanan fonlarını da 255 milyar liraya yükseltti. Kullandırılan fon büyümesi yüzde 98 düzeyinde gerçekleşen bankanın, takibe dönüşüm oranı yüzde 1,46 ve sermaye yeterliliği oranı yüzde 19,61 seviyelerinde oldu.

Güçlü sermaye yapısı ve etkin risk yönetimiyle desteklenen istikrarlı operasyonel faaliyetler sayesinde Emlak Katılım'ın özkaynak karlılığı, yüzde 60 seviyesinde tamamlandı.

İki şirket devreye alındı

Emlak Katılım, finansal ekosistemini genişletme vizyonu doğrultusunda "Tasarruf Finansman" ve "Portföy Yönetim" şirketlerini kurarak stratejik büyüme adımlarını sürdürdü.

Emlak Katılım Tasarruf Finansman Şirketi, faaliyete girerek ev, araç ve iş yeri ihtiyaçları için faizsiz ve güvenilir çözümler sunmaya başladı. Emlak Katılım Portföy Yönetim Şirketi ise bankanın stratejileriyle uyumlu olarak bireysel ve kurumsal yatırımcılar için yeni yatırım olanakları sağlıyor.