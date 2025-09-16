Haberler

Emlak Katılım, Cumartesi Günleri de Hizmet Vermeye Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emlak Katılım Tasarruf Finansman, vatandaşların faiz ödemeden ev, araç ve iş yeri edinmesine olanak sağlamak için cumartesi günleri de hizmet verecek. Şirket, müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla çalışma saatlerini genişletiyor.

Emlak Katılım'ın iştiraki olarak kurulan "Emlak Katılım Tasarruf Finansman" şirketi, cumartesi günleri hizmet verecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Emlak Katılım Tasarruf Finansman ile kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçelere uygun taksitlerle ev, araç ve iş yeri sahibi olmak isteyen birçok vatandaş, Emlak Katılım şubeleri üzerinden başvuruda bulundu.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen talebi karşılamak ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak üzere harekete geçen Emlak Katılım, çalışma takviminde değişikliğe gitti.

Emlak Katılım, yeni aldığı karara göre hafta içi 08.30-19.30, cumartesi günleri ise 10.00-18.30 saatleri arasında tüm şubelerini açarak, vatandaşlara tasarruf finansman alanında hizmet verecek.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
Gazze'ye kara harekatı başlatan Netanyahu'dan ilk açıklama! İşte ordunun kanlı planı

Netanyahu'dan ilk açıklama geldi, ordu kanlı planını ilan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel Osmanlı sultanı imajıyla görenleri büyüledi

Hande Erçel Osmanlı sultanı imajıyla görenleri büyüledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.