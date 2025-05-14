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Emlak Katılım, 2025'in İlk Çeyreğinde 5,2 Milyar TL Net Kar Elde Etti

Emlak Katılım, 2025'in İlk Çeyreğinde 5,2 Milyar TL Net Kar Elde Etti
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Emlak Katılım, 2025'in ilk çeyreğinde net karını geçen yıla göre yüzde 160 artırarak 5,2 milyar lira ulaştığını açıkladı. Şirket, aynı dönemde ülke ekonomisine sağladığı kaynak tutarını yüzde 67 artırarak 164 milyar liraya çıkardı ve aktif büyüklüğü 246 milyar liraya yükseldi.

Emlak Katılım, 2025'in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 160 artışla 5,2 milyar lira net kar elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, aynı dönemde Emlak Katılım'ın ülke ekonomisine sağladığı kaynak tutarı yüzde 67 artarak 164 milyar liraya ulaştı. Aktif büyüklüğü 246 milyar liraya çıkan Emlak Katılım, topladığı fonları da 175 milyar liraya yükseltti.

Kullandırılan fonlarda yüzde 75'lik büyüme kaydeden banka, yüzde 1,05 seviyesindeki takibe dönüşüm oranı ve yüzde 22,76'lık sermaye yeterliliği oranı ile finansal istikrarını korudu.

Emlak Katılım, güçlü sermaye yapısı ve etkin risk yönetimiyle desteklenen istikrarlı operasyonel faaliyetleri sayesinde 2025 ilk çeyreğinde özkaynak karlılığını yüzde 100 seviyesinde tamamladı.

Şirket, sürdürülebilir finansman uygulamalarında yenilikçi yaklaşımlar ile çalışmalarına devam ederken farklı sektörlerde girişimcileri destekleyen firmaların faizsiz finans prensiplerine uygun sukuk ihraçlarına da aracılık etmeye devam etti.

Emlak Katılım, yılın ilk çeyreğinde 4,3 milyar lira tutarında şirket sukuku ihracı gerçekleştirdi. Katılım finans ilkelerine uygun şekilde yapılandırılan sukuklarla banka, dolaşımdaki toplam 10,6 milyar lira sukuk bakiyesi ve yüzde 34 pazar payıyla sektördeki liderliğini sürdürdü.

Katılım Esaslı Bireysel Portföy Saklama Hizmeti

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) alınan yetkiyle bireysel portföy saklama hizmetini başlatan banka, bu adımıyla yatırımcı güvenini artırmayı ve katılım esaslı sermaye piyasalarının gelişimine katkı sunmayı hedefliyor.

Müşteri odaklı finansman stratejisi doğrultusunda kurumsal şube yapılanmasını hayata geçiren Emlak Katılım, İstanbul'da Avrupa Kurumsal Şube ve Merkez Kurumsal Şube, Ankara'da ise Başkent Kurumsal Şube açılışlarını gerçekleştirdi. Türkiye genelinde 112 şubeye ulaşan Emlak Katılım, yeni kurumsal şubeleri ile kurumsal nitelikli müşterilerin ihtiyaçlarına özel finansal çözümler sunmayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi
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