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Emlak Katılım, 2024'ün 3'üncü Çeyreğinde 136 Milyar TL Kaynak Sağladı

Emlak Katılım, 2024'ün 3'üncü Çeyreğinde 136 Milyar TL Kaynak Sağladı
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Emlak Katılım, 2024 yılı 3'üncü çeyreğinde ülke ekonomisine 136 milyar TL kaynak sağladı ve net karını yüzde 60 artırarak 6,7 milyar TL'ye çıkardı. Aktif büyüklüğünde ise yüzde 45,5'lik bir artış kaydedildi.

Emlak Katılım, 2024 yılı 3'üncü çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 92 artışla ülke ekonomisine 136 milyar TL kaynak sağladı. Emlak Katılım'ın net karı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 60 oranında artarak 6,7 milyar TL oldu.

Emlak Katılım, 2024 yılı 3'üncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Emlak Katılım'ın, 3'üncü çeyreği itibarıyla; aktif büyüklüğü geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 45,5 oranında artarak 220 milyar TL'ye, toplanan fonların büyüklüğü de yüzde 40 artarak 165,5 milyar TL'ye yükseldi, ülke ekonomisine sağladığı nakdi ve gayri nakdi finansman toplamı ise 136 milyar TL oldu. Kullandırılan fon büyümesi ise yüzde 91 düzeyinde gerçekleşti. Özkaynak karlılığı da yüzde 68 seviyesinde tamamlandı. Takibe dönüşüm oranında yüzde 0,79 gerçekleşmeyle seyrini sektör ortalamasının altında sürdüren Emlak Katılım, 2024 yılı üçüncü çeyreğinde sorunlu alacak yönetimi konusunda başarılı bir sonuç elde etti. Sermaye yeterlilik oranı ise 19,88 seviyesinde gerçekleşti. Reel sektöre sunduğu katkılar ile geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 60 oranında artışla 6,7 milyar TL net kar sağlayarak istikrarlı büyümesini sürdürdü.

Emlak Katılım Genel Müdürü Onur Gök, "Milli ekonomiye olan desteğimizi bu çeyrekte de sürdürdük. Müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına en hızlı ve doğru şekilde yanıt vermek ve verimliliği artırmak için şubeleşmenin yanı sıra dijital yatırımlarımıza da önem veriyoruz. Türkiye'nin önemli katılım finans kurumlarından biri olarak; katma değer üreten işletmelerimizi, KOBİ'lerimizi, çiftçimizi, esnafımızı, sanayicimizi ve girişimcimizi desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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