Emlak İlanlarındaki Fahiş Fiyat Artışlarına 172 Milyon TL Ceza

Ticaret Bakanlığı, emlak ilanlarındaki fahiş fiyat artışlarına karşı, piyasa istikrarını sağlamak amacıyla, bin 416 kişi hakkında 172 milyon TL idari para cezası uyguladı. Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesi ve vatandaşların mağduriyetinin önüne geçilmesi amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı.

Yönetmelik değişikliği ile sınır getirildi

Mayıs ayı sonunda yapılan yönetmelik değişikliğiyle, internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı gerekçeye dayanmayan fiyat artışlarının yasaklandığı hatırlatıldı. Düzenleme kapsamında, emlak işletmelerinin bu tür artışlara aracılık etmesi de engellenirken, yalnızca işletmelerin değil taşınmaz maliklerinin ve ilanı yayımlayan kişilerin de idari yaptırımla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

Son dönemde 256 kişiye 34,9 milyon TL ceza

Elektronik ortamda yapılan son incelemelerde, 70 taşınmaz sahibi ve 186 emlak işletmesinin fiyatları ekonomik verilerle uyumsuz şekilde artırdığı tespit edildi. Bu kapsamda toplam 256 kişi hakkında 34,9 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

172 milyon TL'lik ceza

Bakanlık, bugüne kadar yapılan denetimler sonucunda taşınmaz ilanlarında fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen bin 416 kişi hakkında işlem yapıldığını ve toplamda 172 milyon TL ceza uygulandığını duyurdu. Açıklamada, "Bakanlığımız, emlak sektöründe şeffaf ve dengeli bir piyasa yapısının oluşturulması ve vatandaşlarımızın menfaatinin korunmasına yönelik gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA