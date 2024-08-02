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Emlak İlanlarında Yetki Doğrulaması Uygulaması Başlıyor

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Emlak sektöründe önemli bir dönüm noktası olan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin 2. fazı olan yetki doğrulaması uygulaması, 15 Eylül 2024 tarihinden itibaren devreye girecek. Bu uygulama ile yetki belgesiz emlak işletmeleri ilan veremeyecek ve sahte ilanlar, spekülatif fiyat artışları ve tüketici mağduriyetleri önlenmeye çalışılacak.

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin 2. fazı olan yetki doğrulaması uygulamasında çalışmalarda sona gelindi. Uygulamanın devreye girmesi sonrası yetki belgesiz emlak işletmeleri ilan da veremeyecek" dedi.

Ticaret Bakanlığı tarafından kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin 2. fazı olan yetki doğrulaması uygulamasında çalışmalarda sona gelindi. Uygulamanın devreye girmesi sonrası yetki belgesiz emlak işletmeleri ilan da veremeyecek. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı "Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), ilan verenlerin kimlik ve yetki bilgilerinin doğrulanmasını sağlayacak. Sistem ile sahte ve aldatıcı ilanların, spekülatif fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amaçlıyor. EİDS'nin ikinci fazı, 15 Eylül 2024'te uygulamaya girecek ve 1 Ocak 2025'ten itibaren yetki doğrulaması olmadan ilan verilemeyecek. E-devlet üzerinden yapılacak yetkilendirmeler 3 ay sürecek ve hem satılık hem de kiralık taşınmazlar için zorunlu olacak. Tapusuz taşınmazlar bu uygulamaya dahil edilmeyecek" dedi.

İlan verebilmek için e-Devlet onayı gerekecek

Emlak sektöründe önemli bir dönüm noktası olacak düzenlemenin 15 Eylül sonrasında uygulamaya geçeceğini ifade eden Özelmacıklı, "Emlak ilanlarında, ilan yayınlamadan öncesi ilana konu taşınmazın ilan veren üyeye veya bu üyenin gerçek kişi olması halinde birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu ya da ilanı veren üyenin ilana konu taşınmaz sahibi tarafından yetkilendirildiğinin doğrulanması gerekiyor. Kendine ait ya da bu akrabalık bağında olmayan 3. kişilere ilan verme izni verilemeyecek. Bunun dışında ilanların portallara verilebilmesi ancak e-Devlet sistemi üzerinden yetki belgesi olan emlak işletmelerine yetki verilerek yapılabilecek. 15 Eylül 2024 tarihinden 31 Aralık 2024 tarihine kadar sorgulama sonucu olumsuz olsa bile doğrulama olmaksızın da ilan verilebilmesi mümkün olacak. Doğrulama yapılarak yayınlanan ilanlarda ise "EİDS'den yetki doğrulamasının yapıldığı" yönünde bir logoya/ibareye yer verilecek. 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla ise uygulama yetki doğrulaması yapılmadan ilan verilemeyecek" dedi.

Yetki doğrulama sistemi nasıl çalışacak

Özelmacıklı, "Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden taşınmaz yetki doğrulaması yapılırken taşınmaz malikinin tespitine yönelik olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden, hısımlık tespitine yönelik ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün gerekli kontroller yapılacak. E–Devlet yetkilendirme ekranı üzerinden malikin gerçek kişi olması halinde kendisine, tüzel kişi olması halinde ise yetkili temsilcisi olduğu tüzel kişiye ait taşınmazlar listelenecek. Taşınmazın seçilmesi sonrası yetki belgeli emlak işletmesinin numarası girilerek yetki süresi seçilecek. Portal bu yetkiyi kontrol etmeden ilanı yayımlayamayacak. Bu sayede yetki belgesi olmayan emlak işletmeleri ya da hısımlık durumu olmayanlar ilan giremeyecek" dedi.

"Mükerrer ilan girişi olmamalı"

Özelmacıklı "Yapılan düzenlemede mükerrer ilanların tamamen kaldırılmasını, bir taşınmazın ilanının sadece tek bir emlak işletmesi tarafından girilebilmesini önemsiyoruz. Yetkilendirmede tek bir yetki belgeli emlak işletmesinin seçilebilmesinin sağlanmasını, bu durumun spekülatif fiyat artışlarının önlenmesine ve elektronik ortamda hizmet sunan ilan platformlarında yer alan ilanlardaki bilgi kirliliğinin önüne geçilmesinde büyük faydalar sağlayacağını kanaatindeyiz. Ayrıca TKGM ile entegrasyon sağlanarak taşınmaz ID ve koordinat verilerinin de alınabilmesi, ayrıca ilanını verdiğimiz taşınmazların takyidatlarının görüntülenebilmesini de arzu ediyoruz. Bunun yanı sıra çoklu yetki tanımlamasının yapılabilmesi, mahalle bilgilerinin düzenlenebilmesi, iptal süreçlerinin iyileştirilmesi gibi sektörel beklentilerimiz de var" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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