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Emlak İlanlarında Yetki Doğrulama Uygulaması Yakında Devreye Alınacak

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TİCARET Bakanlığı'nın otomotiv ve emlak sektöründeki fahiş fiyatı önlemek üzere hayata geçirdiği Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin (EİDS) 2'nci aşaması olan 'yetki doğrulama' uygulaması yakında devreye alınacak. Yetkilendirme işlemi, emlakçıların sadece taşınmazın satışı için verilen bir yetki olup, tapu işlemleri de dahil olmak üzere başka hiçbir işleme ve tasarrufa yetki verilmeyecek.

TİCARET Bakanlığı'nın otomotiv ve emlak sektöründeki fahiş fiyatı önlemek üzere hayata geçirdiği Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin (EİDS) 2'nci aşaması olan 'yetki doğrulama' uygulaması yakında devreye alınacak. Yetkilendirme işlemi, emlakçıların sadece taşınmazın satışı için verilen bir yetki olup, tapu işlemleri de dahil olmak üzere başka hiçbir işleme ve tasarrufa yetki verilmeyecek.

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte 31 Ağustos 2023 tarihinde yapılan değişiklikle, ilan platformlarına getirilen, ilan verenin kimlik bilgilerini ve ilan verme yetkisini doğrulama yükümlülüğü kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kuruldu. Sistemin 2'nci aşaması olan 'yetki doğrulama' uygulaması, emlak ilanları için yakında devreye alınacak. Yetki doğrulaması uygulaması ile ilan platformlarındaki emlak ilanları sadece taşınmaz sahibi, taşınmaz sahibinin 1'inci ve 2'nci derece kan hısımları veya eşi ile taşınmaz sahibince EİDS üzerinden yetkilendirilen 'yetki belgeli' emlak işletmelerince verilebilecek. Emlakçılık yapılabilmesi için bakanlıktan alınması gereken taşınmaz ticareti yetki belgesi bulunmayan emlak işletmeleri tarafından ilan girişi yapılamayacak.

Yetki doğrulama uygulaması ile vatandaşlar e-Devlet'ten; ilana konu etmek istediği taşınmazını ve yetkilendirmek istediği emlak işletmesini seçerek önce yetki süresini belirleyecek. Ardından yetkilendirme işlemi yapılacak. Ticaret Bakanlığı tarafından sistem geliştirme ve ilgili kurumlarla entegrasyon süreçleri tamamlanmış olup, ilan platformlarının da kendi teknik altyapılarını hazır hale getirmeleri ve EİDS'ye entegre olmaları akabinde yetki doğrulaması uygulaması hayata geçirilecek. Otomotiv sektöründe de halihazırda ilan platformları üzerinden ilan veren kişilerin kimlik doğrulaması yapması zorunlu halde. Yetki doğrulama uygulaması ise taşınmaz sektöründe ilan verme yetkisi tanımlama hizmetinin uygulanmaya alınmasının akabinde devreye alınacak. EİDS ile birlikte ilan platformlarında yer alan sahte ve aldatıcı ilanların ve bu ilanların yol açtığı spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi, ilan kirliliğinin, tüketici mağduriyetlerinin, yetki belgesiz ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerinin engellenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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