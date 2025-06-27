Emlak İlanlarında Fiyat Artışlarına Ceza: 4,2 Milyon Lira Cezai İşlem

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Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, 21 emlak sahibine genel ekonomik verilerle uyumsuz fiyat artışı nedeniyle toplam 4,2 milyon lira ceza kesileceğini açıkladı. Bakanlık, emlak sektöründeki fiyat artışlarını yakından takip ettiğini ve adil bir piyasa yapısı oluşturma çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, 21 taşınmaz sahibinin ilan fiyatında, genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan şekilde fiyat artışı yapıldığının belirlendiğini ifade ederek, bu emlak sahiplerine toplam 4,2 milyon lira ceza uygulanmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

Gürcan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakanlık olarak ilan fiyatlarında taşınmaz sahiplerince yapılan fiyat artışlarını yakından takip ettiklerini vurgulayan Gürcan, emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesi, vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini kaydetti.

Gürcan, bu kapsamda mayıs ayı sonunda yapılan yönetmelik değişikliğiyle internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında, genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan, haklı gerekçeye dayanmayan fiyat artışlarının yasaklandığını anımsattı.

Aynı yönetmelikle bu tür artışlar için taşınmaz sahiplerine idari para cezası uygulanabilmesinin de önünün açıldığını belirten Gürcan, elektronik ortamda verilen taşınmaz ilanların incelendiğine işaret etti.

Gürcan, şu değerlendirmede bulundu:

"İhbar, inceleme ve analizler sonucunda yönetmelik değişikliğinin yapıldığı tarihten sonra 21 taşınmaz sahibinin ilan fiyatında, genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan şekilde fiyat artışı yaptığı tespit edildi. Bu kapsamda ilgili emlak sahiplerinin her biri hakkında 200 bin lira olmak üzere toplam 4,2 milyon lira para cezası uygulanmasına karar verildi. Emlak sektöründe şeffaf ve dengeli bir piyasa yapısının oluşturulmasına ve vatandaşlarımızın menfaatlerinin korunmasına yönelik gerekli tüm tedbirler gecikmeksizin alınmaya devam edilecektir."

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
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