Emlak hizmetlerini vatandaşın ayağına götürüyor

Denizli'de vatandaşların emlak işlerini kolaylaştırmak adına minibüsünü seyyar ofise çeviren Mehmet Emin Yıkım, aracıyla hizmeti müşterinin ayağına kadar götürüyor. Bulduğu çözümle Türkiye'de ilkler arasına giren Yıkım, hem sevdiği işi yapmaktan hem de müşterilerin işini kolaylaştırmaktan dolayı mutlu olduğunu söylüyor.

Son zamanlarda emlak işleri nedeniyle yoğunluk yaşanan kamu kurumlarında sıra beklemeyi tercih etmeyenler ve kendi başına işlerini halledemeyenler, çözüm arayışına girdi. Denizli'de yaşayan Mehmet Emin Yıkım ise vatandaşların emlak işlerini daha kolay ve hızlı yapmak için ilginç çözüm buldu. Yıkım, "Seyyar Ofis" adını verdiği minibüsüyle, hizmeti vatandaşların ayağına götürüyor. Vergisini ödeyen ve yıllardır bu işi yapmak istediğini belirten Yıkım, şimdilerde ise hem sevdiği mesleği yapıyor hem de vatandaşlara çözüm olanağı sağlıyor. Kendisini arayan müşterilerin ayağına kadar giderek emlak hizmeti veren Yıkım, başvuru, tapu, tapu kaydı, imar barış projesi ve kat ittifakı gibi işlemleri hallediyor. Ofis haline getirdiği minibüsüyle gezerek ekmek kazanan Yıkım, görenlerin bir yandan takdirini topluyor bir yandan da arayanların talebine yetişiyor.

"Kanunlar çerçevesinde hizmeti vatandaşın ayağına götürüyorum"

Kamu kurumlarında emlak için sıra bekleyen ve işlerini kendi başına halledemeyen vatandaşların geriye çözümsüz bir şekilde gittiklerini gören Mehmet Emin Yıkım, bulduğu ilginç yöntemle birçok vatandaşın imdadına koşuyor. Vatandaşların kendisini aradığını ve hizmeti ayaklarına götürdüğünü söyleyen Yıkım, "Son günlerde pandemiden dolayı devlet birçok işlemleri internete yükledi. Vatandaşlar ise çok fazla internet üzerindeki işlemleri anlamadığı için tapuya geliyor. Tapu işlemleri ile ilgilenen memurlardan bilgi almaya çalışıyor ve memurda bütün işlemlerin web tapuda yapılacağını söyleyerek yönlendirme yapıyor. Ben de günlük 10 ile 15 kişinin burada işini çözemeden boş gittiğini gördüm. Ben de bu işi yaklaşık 6 aydır yapmak için uğraşıyorum. Aracı dahi ruhsata işletip vergi levhasını açtım. Nasıl belediye ve bazı kurumlarının seyyar aracı varsa ise ben de kanunlar çerçevesinde hizmeti vatandaşın ayağına götürüyorum. Beni arıyorlar kapılarının önüne gelip internete girişlerini yaparaktan, tapuyu hazırlıyorum. Örneğin kredili satış yapılacak, vatandaş beni arıyor ve istediği yere gidip hallediyorum. Vatandaş randevu alacak mesela iki kez tapuya uğramaktansa beni arıyor ve tek seferde hallediyorum, işlemi kısa sürede çözüyorum" dedi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi