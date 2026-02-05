29. EMITT Fuarı kapılarını açtı

Dünyanın sayılı turizm fuarları arasında yer alan EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, 29. kez kapılarını açtı.

İstanbul Fuar Merkezi'nde başlayan, dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından tatil rotalarını aynı platformda bir araya getiren fuarın açılışı; İstanbul Valisi Davut Gül, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yabancı ülkelerin turizm bakanları, EMITT Fuar Direktörü Banu Keskin ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Fuarın açılışında konuşan EMITT Fuar Direktörü Banu Keskin, yalnızca bir fuar açılışı gerçekleştirmediklerini, bunun yanında turizmin geleceğini, kültürlerin buluşmasını ve yeni işbirliklerinin doğuşunu kutladıklarını söyledi.

EMITT'in, küresel turizm takviminin en kritik duraklarından biri olarak, Türkiye'nin dünyadaki en güçlü markalarından biri olduğuna dikkati çeken Keskin, "EMITT, sadece bir fuar değil Türkiye turizm fuarcılığının temel taşlarını döşeyen, sektörü her geçen yıl büyüten ve geliştiren bir merkezdir." diye konuştu.

Keskin, bu yıl stratejik bir hamleyle fuarı İstanbul Fuar Merkezi'ne taşıyarak, daha erişilebilir, nitelikli ve ticari verimliliği yüksek bir platform sunma kararlılığında olduklarını belirtti.

"Türkiye, turist gönderen bir ülkeden daha çok turist ağırlayan bir ülke konumunda"

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Erkan Yağcı, Türkiye'nin geçen yıl yaklaşık 65 milyar dolar turizm geliri ve 64 milyon turistle yılı kapattığını anımsatarak, bu rakamlara ulaşmanın kolay olmadığını, Türkiye'nin turist gönderen bir ülkeden daha çok "turist ağırlayan" bir ülke olarak konumlandığını söyledi.

Federasyon olarak hem kamuyla çok yakın çalışma içinde olduklarını hem de diğer sivil toplum örgütleriyle koordinasyon halinde hareket ettiklerini belirten Yağcı, "Ortaya çıkan sorunları ve problemleri doğru zamanda ilgili yerlere iletme ve çözme konusunda çalışıyoruz. Bunun karşılığında da dünyada en fazla turist ağırlayan ilk 4 ülke arasına girmeyi başarmış bir ülkeyiz." ifadelerini kullandı.

Yağcı, küresel ölçekte Türkiye turizmi ve dünya turizminin büyüdüğünü, rekabetin ise daha da yoğunlaşacağı bir döneme girildiğini anlattı.

Cari açığın kapatılmasında turizm gelirlerinin en önemli rolü üstlenen sektörlerden biri olduğuna vurgu yapan Yağcı, "Türkiye'de genç nüfus fazla. Genç nüfusun istihdamını karşılayan sektör turizm sektörü. Bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz alan da insan kaynağı. Dolayısıyla istihdam anlamında da ülke ekonomisine en önemli değeri katan sektörlerin başında turizm geliyor." diye konuştu.

Yağcı, Türkiye'nin turizm potansiyelinin çok daha yüksek olduğunu belirterek, turist sayısını 80-90 milyon bandına, turizm gelirlerini ise 100 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

"Diyarbakır'dan Kıbrıs'ın tanıtımına başlıyoruz"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Davut Günaydın, fuarların tüm paydaşların bir araya geldiği ve ticari görüşmelerin en anlamlı şekilde sonuçlandığı platformlar olduğunu söyledi.

Birlik olarak Ada Kıbrıs Projesi'ni desteklediklerini belirten Günaydın, "Önümüzdeki hafta 'bizim adamız, bizim tarihimiz, bizim mutfağımız' diyerek Diyarbakır'dan Kıbrıs'ın tanıtımına başlıyoruz. Bu tanıtımı ülkemizin birçok bölgesinde etkili bir şekilde yapmayı planlıyoruz." dedi.

Günaydın, dünya turizminin büyüdüğüne dikkati çekerek, Türkiye'nin turizm yatırımlarıyla çift haneli büyümeyi hak ettiğine inandıklarını söyledi.

Büyümeye katkı için TÜRSAB olarak gece gündüz çalıştıklarını belirten Günaydın, "Çantamız elimizde Avustralya, Japonya, Kanada, Meksika'ya gidiyoruz. Seyahat acentelerinin bu çalışması Türk turizmi için büyük bir nimettir. İstediğiniz kadar çiçek floranız zengin, petekleriniz güzel olsun, arı olmadan bal yapamazsınız. Türk turizminin bal arıları seyahat acenteleridir." ifadelerini kullandı.

Günaydın, turizmi 12 aya yaymak için çalıştıklarını, turist sayısını artırmak adına yeni destinasyonlara ihtiyaç duyulduğunu da sözlerine ekledi.

7 Şubat Cumartesi akşamına kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuarın açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesilirken, açılışın ardından stantlar ziyaret edildi.