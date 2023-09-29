Emirdağ'da Ayçiçeği Hasadı Başladı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde ayçiçeği hasadı başladı. Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak, hasat gününe katılan üreticilerle sohbet ederek verimler hakkında bilgi aldı. Ayrıca işlenmiş patates fabrikasını ziyaret eden Parlak, fabrikanın faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde ayçiçeği hasadı başladı.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak, Türkiye'de ilk sırada yetiştiriciliği yapılan 'Sertifikalı Tohumluk Ayçiçeği Tarla Günü ve Ayçiçeği Hasadına' katıldı. Hasat gününe katılan üreticiler ile sohbet eden İl Müdürümüz verimler hakkında bilgi aldı.

Parlak ardından işlenmiş patates fabrikasını ziyaret etti. Parlak, Türkiye' de işlenmiş patates üretiminde ilk sıralarda yer alan fabrikanın faaliyetleri, üretilen ürünler ve üretim miktarları konusunda yetkili kişilerden bilgiler aldı. - AFYONKARAHİSAR