Eminönü'nde bayram alışverişi hareketliliği başladı

Eminönü ve Mahmutpaşa bölgesinde Ramazan Bayramı öncesi alışveriş hareketliliği başladı.

Son 2 yıl küresel salgın nedeniyle tam kapanmayla geçen Ramazan Bayramı'nda bu sene herhangi bir kısıtlama olmayacak. İki yıl aranın ardından yakınları ve dostları ile bayramı kutlayacak vatandaşlar da bayram hazırlıklarına başladı.

"Bayram alışverişi" denince İstanbulluların ilk aklına gelen mekanlar arasında yer alan tarihi Mısır Çarşısı ve çevresindeki şeker, lokum ve çikolatacılar, tezgahlarını yenileyerek müşterilerin beğenisine sundu.

Tezgahlarda rengarenk şekerlerin yanı sıra bayram alışverişlerinin vazgeçilmezi lokum ve kuruyemişler de yerini aldı. Bölgede, kahvaltılıklardan bitkisel çaylara, baharattan tatlılara, kahveden çikolatalara kadar bayram için her türlü gıda ihtiyacı bulunabiliyor.

En çok lokum ve şeker alınıyor

Bayram öncesinde yurt içi ve dışından gelen vatandaşların ziyaret ettiği Mısır Çarşısı ve çevresi önceki yıllara göre durgun olsa da bayram hareketliliği yaşanmaya başladı.

Son 2 Ramazan Bayramı'nı tam kapanmayla geçiren bölge esnafı hareketliliğin yaşanmasından memnun olduğunu belirtirken, müşterilerin eskisi gibi ürün almadığı görüşünde.

Müşteriler en çok lokum ve şeker alırken, bu yıl yükselen fiyatlar nedeniyle kuruyemiş satışlarında durgunluk yaşanıyor. Kuruyemişler arasında da en çok baklavalık ceviz içi, karışık kuruyemiş ve fındık içi satılıyor.

Lokumun kilogramı 30 liradan başlarken, ortalama fiyatı 50 lira olan şekerler tezgahlarda müşterileri bekliyor. Karışık kuruyemişlerin fiyatı ise 180 TL'ye kadar çıkıyor.

"Hareketlilik 1-2 gündür başladı"

Bölge esnafından Kutay Tokay, hareketliliğin son 2 gündür başladığını belirterek, "Baharat, salça, kuruyemiş ve lokum gibi ürünlerden biraz biraz alıyor vatandaşlar." dedi.

Geçen yıl tam kapanma nedeniyle bayramın buruk geçtiğini ve burada alışveriş olmadığını dile getiren Tokay, baharatlar arasında karabiber ve pulbiber gibi çiğ köfte malzemelerinin tercih edildiğini bildirdi.

Şeker satıcısı Ahmet Uysal da bayram yaklaştıkça şeker satışlarının arttığını belirterek, en çok çikolata ve yumuşak şekerlerin tercih edildiğini söyledi.

Kuruyemişçi Bünyamin Ayaz ise vatandaşların özellikle baklava yapmak için ceviz ve fındık içi aldığı bilgisini verdi.

Esnaftan Eyüp İsmail de herkesin bütçesine göre bir şeyler aldığını belirterek, en çok lokum ve şeker satıldığını anlattı.

Uzaktan yakından gelen vatandaşlar alışverişlerini yaptı

Vatandaşlardan Halime Arslan da bayram öncesi bölgeyi gezmek ve alışveriş yapmak için Sultangazi'den geldiklerini belirterek, kuruyemiş ve lokum alacaklarını bildirdi.

Azat Öztürk isimli vatandaş ise bayram alışverişi için geldiği bölgede bir süredir tezgahları incelediğini ve zaman zaman çok çeşit olması nedeniyle karar vermekte zorlandığını söyledi.

Öztürk, "Çocuklar evden çıkarken özellikle şeker sipariş etti. Onlar için şeker ve çikolata alacağım. Ayrıca kuruyemiş, lokum, ve kestane de almayı düşünüyorum." diye konuştu.

Bayrampaşa'da gelen Sadık Sevimli de şeker ve lokum dışında kahvaltılık alacaklarını belirterek, ailecek geldiklerini eşinin ve çocukların da kıyafet alışverişi yaptığını söyledi.

Fatih Diker ise Eminönü'nü ve Mısır Çarşısı'nı çok sevdiklerini, ailecek sık sık gelmeye çalıştıklarını belirterek, "Bayram alışverişi için geldik ancak çocuğa sünnetlik kıyafet de aldık. Fiyatlar biraz artmış ama olsun yine de çok güzel." ifadelerini kullandı.