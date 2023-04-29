Emet'te yağmur suyu kanalları yapımına başlandı
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Emet Belediyesinin alt yapı çalışmaları çerçevesinde yüklenici firma tarafından yağmur suyu kanalları yapımına başlandığı bildirildi.
Emet Belediyesinin alt yapı çalışmaları çerçevesinde yüklenici firma tarafından yağmur suyu kanalları yapımına başlandığı bildirildi.
Emet KYK yurdundan Okullar Caddesi güzergahında kanal donanım çalışmalarına başlanırken, trafik düzenlemesi ve kontrollü Emet Belediyesi zabıta ekiplerince koordine ediliyor.
Çalışmaları yerinde takip eden Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, proje çerçevesinde ilçede 3 bin 508 metre yağmur suyu kanalları donanım çalışması yapılacağını belirtti. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi