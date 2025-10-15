Haberler

Emet'te Seracılık Faaliyetleri İçin Teknik Gezi Düzenlendi

Emet'te Seracılık Faaliyetleri İçin Teknik Gezi Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, seracılık yapmak isteyen üreticilere yönelik Simav'daki seralara teknik gezi düzenledi. Bu etkinlik, üreticilerin bilgi ve tecrübelerini artırmayı hedefliyor.

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçede seracılık faaliyeti yapmak isteyen üreticilere yönelik olarak Simav ilçesinde bulunan seralara teknik gezi düzenlendi.

İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerince yapılan açıklamada, üreticilerin bilgi ve tecrübelerini artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğine vurgu yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Kabine toplanıyor! Eğitim süresinin kısaltılması dahil 4 konu var masada

Öğrencilerin hayatını değiştirecek teklif Erdoğan'ın masasına geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev marka 25 yıl sonra Türkiye'den çekildi

Dünyaca ünlü marka 25 yıl sonra Türkiye'den resmen çekildi
Nihat Kahveci milli yıldıza ateş püskürdü

Tarihi galibiyet sonrası milli yıldıza ateş püskürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.