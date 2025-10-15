Emet'te Seracılık Faaliyetleri İçin Teknik Gezi Düzenlendi

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçede seracılık faaliyeti yapmak isteyen üreticilere yönelik olarak Simav ilçesinde bulunan seralara teknik gezi düzenlendi.

İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerince yapılan açıklamada, üreticilerin bilgi ve tecrübelerini artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğine vurgu yapıldı. - KÜTAHYA