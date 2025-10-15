Emet'te Seracılık Faaliyetleri İçin Teknik Gezi Düzenlendi
Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, seracılık yapmak isteyen üreticilere yönelik Simav'daki seralara teknik gezi düzenledi. Bu etkinlik, üreticilerin bilgi ve tecrübelerini artırmayı hedefliyor.
İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerince yapılan açıklamada, üreticilerin bilgi ve tecrübelerini artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğine vurgu yapıldı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi