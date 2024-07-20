Emet'te patates üreticilerine zararlılar ve hastalıklar hakkında bilgilendirme

Kütahya'nın Emet ilçesinde üreticiler patates zararlıları ve hastalıkları ile mücadele konusunda bilgilendirildi.

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından üreticilerin yetiştiriciliğini yaptığı patates bitkisinde karşılaştığı hastalık, zararlı ve gübreleme konularında bilgilendirme yapıldı. - KÜTAHYA