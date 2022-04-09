Emet'te "Küreci" cinsi elma üretimi artacak - Haberler

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Emet'te "Küreci" cinsi elma üretimi artacak

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Emet'te 'Küreci' cinsi elma üretimi artacak

Kütahya'nın Emet ilçesinde hayata geçirilen "Küreci Elması Projesi" çerçevesinde dikimi yapılacak fidanlarla yöreye özgü Küreci cinsi elma üretiminin artacağı bildirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Emet ilçesinde hayata geçirilen "Küreci Elması Projesi" çerçevesinde dikimi yapılacak fidanlarla yöreye özgü Küreci cinsi elma üretiminin artacağı bildirildi.

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli Küreci Köyü Muhtarı Mehmet Şenkal ile birlikte "Küreci Elması Projesi" çerçevesinde dikimi gerçekleştirilecek Küreci Elması fidanlarının dikim yerlerini arazi çalışması ile belirledi. - KÜTAHYA

Emet'te Küreci cinsi elma üretimi artacak

Emet'te Küreci cinsi elma üretimi artacak

Emet'te Küreci cinsi elma üretimi artacak

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hisarcık, Kütahya, Tarım, Ekonomi, Haberler

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