Emet'te Koyun Kırkım Makinesi Dağıtıldı

Emet Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün beraber yürüttüğü "Koyun Kırkım Makinesi" projesi çerçevesinde 18 üreticiye koyun kırkım makinesi dağıtıldı.

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen makine dağıtım törenine Emet Kaymakamı Furkan Seyman, İl Genel Meclisi Üyesi Halil Mallı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Coşkun, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Metin Koç ve üreticiler katıldı.

Proje çerçevesinde son 3 yıllık incelemelerde düzenli şekilde SGK ödemesi yapan, 100 anaçtan fazla anaç koyun, keçiye sahip, sürü yöneticisi desteğinden faydalanan 18 üreticiye hayvan sağlığı ve refahını artırmak, sürü yöneticisi kurslarına teşvik amacıyla makine dağıtımı gerçekleştirildi. - KÜTAHYA