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Emet'te 91 Üreticiye Yüzde 50 Hibeli Buğday Tohumu Dağıtıldı

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Kütahya'nın Emet ilçesinde Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında 91 üreticiye yüzde 50 hibeli 16 ton 600 kilo Bayraktar 2000 cinsi buğday tohumu dağıtıldı. Dağıtım törenine Kaymakam Furkan Seyman, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Sami Demirsöz, AK Parti İlçe Başkanı Ali Ceyhan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Coşkun ile çiftçiler katıldı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) çerçevesinde 91 üreticiye yüzde 50 hibeli 16 ton 600 kilo Bayraktar 2000 cinsi buğday tohumu dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğündeki tohum dağıtım törenine Kaymakam Furkan Seyman, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Sami Demirsöz, AK Parti İlçe Başkanı Ali Ceyhan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Coşkun ile çiftçiler katıldı.

Tohum dağıtım töreninde bir konuşma yapan Kaymakam Furkan Seyman, kendi ürettiğimiz tohumu yine kendi milli kaynaklarımızla üreticiyle buluşturmanın oldukça sevindirici bir durum olduğunu söyledi. Kaymakam Seyman, buğday tohumunun dağıtımına emeği geçen Tarım ve Orman Bakanlığına, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkür ederek tüm üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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