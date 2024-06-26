Emet ilçesinde yem bitkisi desteklemesi başvuruları kontrol edildi

Kütahya'nın Emet ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yem bitkileri desteklemesi başvurusunda bulunan üreticilerin yem bitkisi bulunan tarlalarında kontroller gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Bahatlar ve Uzunçam köylerinde Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan ve Yem Bitkileri Desteklemesi başvurusunda bulunan üreticilerin arazi kontrolleri yapıldı.

"Yem bitkisi desteklenmeleri"

Türkiye'de hayvancılığının kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanabilmesi ve hayvancılığımızın uluslararası rekabete uygun bir şekilde gelişmesinin sağlanabilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yem bitkileri tarımı yapan çiftçilerin her yıl birim alan üzerinden yem bitkisi desteklenmesi yapılıyor. - KÜTAHYA